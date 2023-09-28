杭州亞運｜最年輕選手　菲律賓9歲滑板小將奪第7　活潑個性惹人愛

菲律賓九歲選手，相信也是本屆亞運會最年幼運動員的艾莉嘉度（Mazel Alegado，又譯阿萊加多）在滑板女子碗池項目排名第七，稱接下來將放眼2024年的巴黎奧運。



在星期一（9月25日）進行的女子碗池項目決賽中，艾莉嘉度以52.85分在八名選手中排名第七。日本選手草木比奈野以88.87分奪金，中國選手李玉娟和毛嘉思分居二三位，分數為85.48分和80.46分。

說着一口流利英文的艾莉嘉度賽後在接受媒體採訪時說：「我能來到這裏真的感到很自豪。我的夢想是成為一名職業滑板運動員。我很想參加奧運會。」

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艾莉嘉度說，她看了哥哥玩滑板後深受鼓舞，開始愛上這項運動。

「當時我們在哥哥家，然後看到他在玩滑板，我就問，『我能試試嗎？我可以試試嗎？』然後我站上滑板，就愛上了這項運動。」

「我很激動，因為剛剛在亞運會賽場完成了比賽。這很有趣。」

艾莉嘉度也說，來自菲律賓的奧運滑板選手迪達爾（Margielyn Didal）是她的偶像。「她非常支持我。她把我推到極限，她教我說『謝謝』。」

艾莉嘉度建議年輕女孩不要放棄大膽參與這項運動

同時，她也對其他想參加這項運動的年輕女孩提出了一些建議。「不要放棄，盡你最大的努力，如果男孩能做到，女孩也可以。」

↓艾莉嘉度的練習片段↓

風靡年輕族群的滑板賽場一向不乏低齡選手，2020年東京奧運該項目亞軍平木幸菜和季軍布朗（Sky Brown），當時分別只有12歲、13歲。

所謂碗池賽也叫公園賽，是在一個「碗形」的鏤空場地內進行。運動員在稍微複雜、四周都是圓弧的碗壁內做出一系列跳躍、翻板、旋轉等高難度動作。最後靠裁判打分數來決勝負。

本文獲《聯合早報》授權轉載

