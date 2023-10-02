英國軍工企業獲40億英鎊合同　開發澳英美聯盟的攻擊潛艇

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）10月1日表示，英國最大軍工企業BAE Systems已獲得一份價值40億英鎊合同，屬於澳英美聯盟（AUKUS）合作建造攻擊潛艇的一部份。美國、澳洲和英國3月公布計劃細節，預定從2030年代初開始，向澳洲提供核動力攻擊潛艇，以協助制衡中國在印太地區的野心。



BAE系統公司表示，AUKUS對該公司來說意義重大，稱英國國防部已向其提供資金，用於涵蓋到2028年的開發工作，使其能夠開始潛艇的詳細設計。

夏博思在聲明中稱，AUKUS潛艇計劃的數十億英鎊投資，將有助於提供英國所需的攻擊型潛艇能力。

據指出，該合約將為位於英國西北部巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的 BAE Systems廠房，提供基礎設施工程的資金，該公司表示，這將有助於創造5,000個就業機會。

BAE Systems行政總裁Charles Woodburn表示，這筆資金加強了政府對潛艇企業的支持，使企業能夠發展設計，並投資於關鍵技能和基礎設施，以支持國家的長期安全。

BAE Systems預計，潛水艇的製造將於2020年代末開始，第一艘SSN-AUKUS潛艇將於 2030年代末交付。