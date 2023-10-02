日本名古屋新法令：扶手電梯上只能企　不能「行上行落」

日本名古屋市一項禁止人們在扶手電梯上行走的法令，10月1日生效。依照法令，人們上扶手電梯後，必須站立不動，不能上下行走。



日本英文報章《今日日本》（Japan Today）報道，近年來日本發生多宗民眾在扶手電梯上失去平衡並撞倒他人的意外，以及通勤者在上下扶手電梯時引發的其他意外。

法令要求人們在使用火車站和城市其他設施的扶手電梯時，無論是站在扶手電梯的左邊或右邊，都要保持靜止不動。

不過違反規則者並不會受到任何懲罰。

在名古屋，人們習慣站在扶手電梯的左側，將右側留給想要快速上下的人。當局現在面對的挑戰是，如何讓民眾了解這項條例並執行條例，以防止跌倒等意外的發生。

報道說，名古屋市政府一直在電視播放廣告，也在主要火車站張貼新法令的海報。

名古屋並不是第一個採取這項措施的日本城市。埼玉縣政府於2021年10月在全國率先實施類似的法令。

一項研究發現，當局實施這項法令後，在扶手電梯上行走的人一度從60%下降到38%，但現在已恢復到法令實施前的水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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