俄羅斯男童險遭扶手電梯「監生夾死」 噴血現場恐怖影片曝光
撰文：TVBS新聞網
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俄羅斯日前發生一宗扶手電梯夾傷人的意外事故，一名11歲男童因頭手被扶手電梯罅隙捲入，竟當場嚴重擠壓頭部導致大量出血，而一旁的爸爸則是慌張拉住男童試圖協助脫困，但由於手扶電梯當下仍在行進，因此完全沒有辦法施力。
根據《每日郵報（Daily Mail）》報道，這宗意外事故發生在俄羅斯首都莫斯科的Okruzhnaya地鐵站，從閉路電視畫面中可以看到，與父親一同使用扶手電梯的11歲男童米沙（Misha）在扶手電梯運行期間把頭伸出外面，隨即就被扶手電梯之間的罅隙夾住、當場捲入無法脫困。（點圖放大逐格👇👇👇）
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一旁的父親見狀連忙上前拉扯，但由於扶手電梯還在往上行進，導致米沙整個人頭部嚴重擠壓，最後是路人緊急按停，才協助脫困並趕忙送院，送院後確認米沙全身多處粉碎性骨折、下巴脫臼等傷勢，另外由於嚴重的挫傷導致扶手電梯留有大片血跡；對此莫斯科鐵路公司說明，均有依規定設置告示，提醒家長在使用扶手電梯期間要多留意孩童安全。
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