扶手電梯又吞人腿　「死死咬住」男子腳背脫險過程曝光｜有片慎入

人們只要一站上電扶梯，即可聽見類似「緊握扶手，站穩踏階」的貼心語音提醒，其中搭乘扶手電梯的注意事項還包括避免過於貼近踏階邊緣，以免雙腳、衣物或拖鞋意外被卡在夾縫中。

怎料，國外日前卻不幸發生恐怖事件，一名男子的右腳被捲進扶手電梯裏，嚇得他緊緊抓住扶手不讓自己跌倒，而身旁民眾也伴隨尖銳機械聲陷入慌亂。

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根據當地媒體《Caracol TV》報道，這起事件於本月10日上午發生在巴拿馬彭塔派迪拉（Punta Paitilla）的某家商場，40歲的傷者恰好是一名扶手電梯維修工人。

警消經調查後說明，事發當時該名工人正在維修該部扶手電梯，沒想到途中卻右腳捲進了扶手電梯的夾縫，商場民眾見狀後，立刻報警且協助叫救護車。

報道中還提到，警消前後共利用大約30分鐘救出工人，為保住工人的右腳，也請來專家進行特殊操作，其中一人負責扶住工人，維持平衡同時避免更進一步的傷害。

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而工人被救出後，緊急送往醫院治療，目前得知傷勢沒有嚴重到需要截肢的程度。（編按：泰國曼谷廊曼國際機場6月亦曾發生類似意外，不幸的是，傷者最終須接受截肢。）

從畫面中能夠看見，工人只穿簡單的布鞋和白襪，沒有任何安全措施，至於事件發生的原因與經過，仍待釐清。

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