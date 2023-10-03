特朗普就涉嫌虛報資產案出庭　斥訴訟是政治迫害

美國前總統特朗普（Donald Trump）10月2日抵達位於紐約曼哈頓的法院，就他及其家族企業涉嫌虛報資產案，接受民事審訊。他在開庭前向傳媒發表講話，稱此案為有史以來最大政治迫害的延續，是詭計和騙局。他表示，「我建立了一家偉大的公司，它擁有世界上一些最偉大的房地產資產，而現在我必須面對一個流氓法官。」



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檢方律師華萊士（Kevin Wallace）在庭上指出，特朗普向銀行和保險公司申報的財務狀況「嚴重不準確」。

特朗普的律師基斯（Christopher Kise）則在開場陳詞中反駁說，特朗普和特朗普集團（Trump organization）的財務完全合法，「它是世界上最成功的品牌之一，他在房地產投資上確實賺了一大筆錢，但沒有詐騙意圖，不存在違法行為、不存在違約、不存在不正當利益，也不存在受害者。」

紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）自2019年3月起調查特朗普，去年9月提出起訴，指控特朗普在資產價值方面存在欺詐行為，尋求至少2.5億美元罰款，並禁止特朗普在紐約經營企業或擁有房地產。審訊預計將持續至12月初。

詹樂霞在進入法庭前向記者表示：「無論你認為自己有多少錢，沒有人可以凌駕於法律之上。」