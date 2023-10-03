亞馬遜河逾百淡水豚死亡　疑與極端乾旱和高溫有關

自上星期以來，亞馬遜河一條支流上漂浮著約120具海豚的屍體。專家懷疑，造成淡水豚死亡的原因或與極端乾旱和高溫有關。



法新社10月2日報道，研究員認為，巴西的亞馬遜河在嚴重乾旱期間，河流水位過低，導致河段水溫升高，使淡水豚無法忍受，繼而死亡。 近期，亞馬遜河上還有數千條魚因水中缺氧而死。

目前，科學家還不能完全確定淡水豚死亡率飆升，是否與極端乾旱和高溫有關。 因此，研究員正在努力排除其他原因，例如特菲（Tefé）支河在流入亞馬遜河之前形成的一個湖，可能存在著能造成淡水豚細菌感染死亡的病毒。

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據悉，這座湖水的溫度曾在上星期四（9月28日）一度飆升到39攝氏度，比過去同一季節的平均溫度高出攝氏10多度。 隨後，至少有70具淡水豚的屍體浮現在水面。

馬米勞亞環境研究所（Mamirauá environmental institute）的研究員馬蒙泰爾（Miriam Marmontel）說：「在過去的一周裡，我們已經記錄了120具淡水豚的屍體。大約每10具屍體中就有8具是粉紅淡水豚，巴西人稱它為阿拉圭納河豚（Botos）。」

馬蒙泰爾指出，阿拉圭納河豚在特費湖的死亡佔比，可能佔特費湖生存海豚數量的10%。

亞馬遜河中棲息著大量呈粉紅色的阿拉圭納河豚，由於它們繁殖週期緩慢，因此特別容易遭遇生存威脅。 阿拉圭納河豚是僅存於南美洲河流中的獨特淡水物種，也是世界上僅存的幾個淡水豚物種之一。

本文獲《聯合早報》授權發布

