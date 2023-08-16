數據看：亞馬遜雨林走向危險臨界點 　南美八國仍拒停止砍伐？

上周，亞馬遜合作條約組織（ACTO）八國在巴西召開峰會，同意建立聯盟共同保護雨林，採取包括加強對跨境環境犯罪的聯合執法，防止亞馬遜走向「不可逆轉的臨界點」，惟各國未能就「2030年前零砍伐」取得共識。



承諾改善巴西環境保護情況的巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula Silva）已確立了2030年前「結束砍伐」的目標，所謂「零砍伐」即是指砍伐多少便種多少，並努力爭取周邊國家共同採取該政策。但會後八國共同發表的《貝倫宣言》仍止步於各自推進砍伐目標，也未就與會國之一哥倫比亞主張的停止新油田開發，以及結束非法金礦開採的課題達成一致，引來科學家和環保組織批評行動緩慢。

2001-2022年南美林木覆蓋減少情況（顏色越深林木覆蓋面積減少得越多）：

科學家警告稱，過去50年間亞馬遜雨林已有17%到20%遭到破壞，正被推向危險的「臨界點」（20%-25%）。由於這個全球最大熱帶雨林能夠通過調節水和碳循環以及吸收溫室氣體排放，在減緩氣候變化方面發揮着至關重要的作用。但一旦超過毀林的臨界值，樹木就會死亡並開始釋放二氧化碳而不是吸收，給全球氣候帶來災難性後果。

此次峰會召開前各國已經因為立場分歧而引發緊張氣氛。由於能源需求強勁，現為石油淨出口國的巴西，有可能在2030-2035年間變成淨進口國，因此正權衡是否要開採潛在的巨大海上油田，而該油田恰恰位於亞馬遜河河口和該國以熱帶雨林為主的北部海岸附近，遭到哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）抨擊。盧拉政府自稱為對抗森林砍伐領導者，但這項潛在能源計劃引發了人們的質疑。

與此同時，近年來森林砍伐面積激增的玻利維亞在零砍伐問題上持保留態度。該國政府迫於出口下降和外匯儲備減少的壓力，全球對大豆和牛等商品的需求增加之下，根據全球森林觀察的數據，2002年至2021年，該國因森林砍伐而損失了超過330萬公頃潮濕的原始森林，相當於400萬個足球場。

玻利維亞推行措施鼓勵開發牧場，計劃在2025年將耕地面積再增加30,000平方公里。專家表示，該國對非法開墾的罰款依然很低。

而且，玻利維亞的森林也越來越受乾旱和大規模野火的雙重打擊。單在2020年，就有450 萬公頃土地受到此類火災的影響，其中超過100萬公頃發生在保護區。

對於這些依賴出口天然資源及農業的國家，促進經濟增長的考慮往往大於環境影響。