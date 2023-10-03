Siam Paragon槍擊案｜槍手身份曝光　泰國曼谷名校認疑犯是在校生

泰國Siam Paragon（又稱暹羅百麗宮）發生恐怖槍擊案，多人死傷。涉案槍手竟是年僅14歲的少年。隨着現場圖片與影片陸續曝光，社交媒體上亦開始有人討論槍手身份。疑犯所屬私立學校Essence school（โรงเรียนดิเอสเซนส์）其後發聲明承認他是該校學生。這間泰國人口中的名校，一個學期學費4,000美元（約3.1萬港元），由此可見，疑犯家境不一般。



事發在當地時間10月3日下午4時40分左右，警方接報，有歹徒使用槍支向人群開火，事件發生在Siam Paragon內部。正在商場內進行購物的民眾紛紛逃命，與此同時，相關人員立即封鎖有關區域，防止無關人等進入。初步報告稱，有人聽到大約4至5聲槍響。執法人員最後在3樓一間家具店發現疑犯，他之後棄械投降被捕。

▼槍手身份資料（學生證與身份證）在網上開始流傳後一段時間後，網民開始討論他的身份。

法媒3日稱，位於曼谷、名為Essence school的私校校監Wiwat Catithammanit發聲明確認，疑犯是該校學生，並向死傷者家屬致以慰問。

Essence school承認他是該校學生。校方稱準備全力配合警方調查。學校向外請求給予同情，希望外界尊重青少年疑犯與其家人私隱：

值得留意的是，學校距離Siam Paragon步程僅7分鐘。

▼社交媒體X上以泰語發文的帖文，不止一個指槍手就讀名校，而且家境富有：

▼一名泰媒記者在社交媒體X發文，稱疑犯的父母已抵警局助查：

▼一名泰媒記者在個人賬號推文，稱警察已搜查槍手的住所，發現子彈以及用於練靶的練靶紙：

▼案發後有媒體記者訪問疑犯的一名親戚，根據網民的推文。這名親戚僅說：「凡事都有因果」，然後什麼都沒說：

▼從網上流傳的閉路電視畫面可見，執法人員發現疑犯藏身處，此時疑犯看來已有意投降，準備跪下。執法人員隨之打破落地玻璃闖入，將已跪地的疑犯壓至趴在地上：

▼現場拍下疑犯落網的畫面顯示，他身穿深色上衣，頭上所戴鴨舌帽，疑似有一面美國國旗：

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▼社交媒體X流傳大量現場影片，顯示顧客及逃人驚惶逃命、奪門而出，而及刺耳的尖叫聲在偌大的商場內迴盪。

▼泰國《民族報》在社交媒體X發布的現場圖片，可見持有疑似手槍物體的疑犯身在Siam Paragon內：

▼警方稱，最終是疑犯同意放下武器，並在商場三樓一間家具店被制服：

▼有人在Siam Paragon外拍下影片，顯示有大批人逃出商場。