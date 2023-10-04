美國參議院領袖舒默：10月率代表團訪中日韓

撰文：蕭通
出版：更新：

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）辦公室10月3日證實，本月將率領參議院兩黨代表團出訪中國、日本和韓國，代表團由6名參議員組成，共和黨籍的克拉波（Mike Crapo）將共同率領。克拉波的辦公室早前曾表示，此次訪問計劃於下週進行，參議員們希望與中國國家主席習近平會面。

舒默辦公室表示，代表團此行出訪中日韓，目標是促進美國在該地區的經濟和國家安全利益，將與各國政府領導人和商界領袖以及在各國營運的美國企業會晤，舒默「將專注於中國對美國企業的互惠需求，為美國工人創造公平競爭的環境，並確保美國國安相關的先進科技處於領先地位」。

隨行的其他參議員包括共和黨人卡西迪（Bill Cassidy）、約翰·甘迺迪（John Kennedy），以及民主黨人哈桑（Maggie Hassan）、奧索夫（Jon Ossoff）。對於美方代表團的行程，中國駐美大使館暫拒絕評論。

舒默之前一再敦促美國政府，對中國採取更強硬的立場，要求議員啟動新的法案，以解決針對中國的憂慮。

這次參議院代表團出訪，是在拜登政府官員近期陸續訪華後進行，當中包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月的訪問。雷蒙多當時稱，美國企業向她抱怨在中國的營商環境，指罰款、突擊搜查和其他行動導致他們在中國做生意存在風險。

美國參議院兩黨代表團確認訪華消息　下周起程美國參議院代表團下週訪華　冀與習近平會面美國參議院多數黨領袖舒默擬率團訪問中日韓美國參議院跨黨派小組：支持加強與太平洋島國合作美國參議院財委會9月復會　商討與台灣避免雙重課稅法案
美國
美國共和黨
美國民主黨
美國國會
中日韓三國
中美關係
習近平