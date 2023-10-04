美國參議院領袖舒默：10月率代表團訪中日韓

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）辦公室10月3日證實，本月將率領參議院兩黨代表團出訪中國、日本和韓國，代表團由6名參議員組成，共和黨籍的克拉波（Mike Crapo）將共同率領。克拉波的辦公室早前曾表示，此次訪問計劃於下週進行，參議員們希望與中國國家主席習近平會面。



舒默辦公室表示，代表團此行出訪中日韓，目標是促進美國在該地區的經濟和國家安全利益，將與各國政府領導人和商界領袖以及在各國營運的美國企業會晤，舒默「將專注於中國對美國企業的互惠需求，為美國工人創造公平競爭的環境，並確保美國國安相關的先進科技處於領先地位」。

隨行的其他參議員包括共和黨人卡西迪（Bill Cassidy）、約翰·甘迺迪（John Kennedy），以及民主黨人哈桑（Maggie Hassan）、奧索夫（Jon Ossoff）。對於美方代表團的行程，中國駐美大使館暫拒絕評論。

舒默之前一再敦促美國政府，對中國採取更強硬的立場，要求議員啟動新的法案，以解決針對中國的憂慮。

這次參議院代表團出訪，是在拜登政府官員近期陸續訪華後進行，當中包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月的訪問。雷蒙多當時稱，美國企業向她抱怨在中國的營商環境，指罰款、突擊搜查和其他行動導致他們在中國做生意存在風險。