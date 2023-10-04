英國政府宣布取消HS2連接曼徹斯特鐵路計劃

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月4日正式宣布取消從伯明翰連接曼徹斯特的HS2高速鐵路連接計劃，並稱為會把節省下來的資源投資其他交通項目。



英國保守黨大會正在舉行，外界早已流傳政府有意取消HS2伯明翰連接曼徹斯特的鐵路計劃，辛偉誠會在大會上的演講證實了這一消息。

辛偉誠表示HS2的成本嚴重超支，現有的計劃不再具有經濟合理性，並表示會把節省下來的資源投資其他交通項目。

HS2原定連接倫敦至伯明翰，再向北擴展路線至曼徹斯特及列斯（Leeds），提升主要城市之間的交通，惟受到工程延誤及成本上漲影響，工程造價由2015年的557億英鎊，增至2019年的980億英鎊，而在2020年的審視更顯示可能升至1106億英鎊。

由伯明翰連接列斯的計劃已在較早前取消，連同這次連接曼徹斯特的計劃取消，意味HS2的第二期發展計劃基本已全部擱置。目前只剩下第一期，由倫敦連接伯明翰的計劃仍在進行。

《獨立報》指出，叫停伯明翰以北路段工程或為政府節省最多340億英鎊。

辛偉誠的決定引起部份保守黨人士不滿，伯明翰市議會稱這一決定是對該城市的「又一次打擊」，批評政府目光短淺，阻礙城市和地區數十年的發展。且地理上鐵路向北發展可以舒緩英格蘭北部的交通系統，繼而惠及蘇格蘭經濟發展。英國廣播公司（BBC）分析，有關決定將遭受蘇格蘭政府的反對。