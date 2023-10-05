法國同意供亞美尼亞軍事裝備　阿塞拜疆拒出席歐盟亞阿會談抗議？

法國外長科隆納（Catherine Colonna）10月3日訪問亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）期間表示法國同意與亞美尼亞簽署讓法方能向亞方提供軍事裝備的協議之際，阿塞拜疆傳媒傳出總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）拒絕出席與亞美尼亞、法國、德國、歐盟領導人舉行的五邊會談。



歐洲政治共同體峰會定於5日至6日在西班牙格拉納達舉行。根據法媒和阿塞拜疆新聞社（APA）4日報道，阿利耶夫拒絕出席原定於5日舉行的亞美尼亞、阿塞拜疆、法國、德國、歐盟五邊會談。

報道引述一名亞塞拜然官員稱，「阿塞拜疆認為沒有必要參與這種形式的談判」，阿利耶夫不出席五邊會談的原因是，「法國官員的親亞美尼亞言論及有關（向亞美尼亞）提供武器和彈藥的軍事合作說法」。

法國同意與亞美尼亞簽供軍事裝備協議

科隆納3日訪問埃里溫時在記者會上說：「法國同意與亞美尼亞簽署協議，以便能向亞美尼亞提供軍事裝備，讓亞美尼亞能夠保障自衛。」但她說不願透露更多詳情。

帕希尼揚：若辭職有助穩定局勢他願意遞辭呈

帕什尼揚表示，如果辭職有助於克服國家面臨的挑戰，他願意遞交辭呈，同時他認為，他辭職的效果將適得其反。

帕什尼揚10月4日在亞美尼亞議會「政府時間」就一名反對派議員的問題回答說：「亞美尼亞過去和現在都面臨挑戰。如果我知道，我的辭職和離任可以解決所有挑戰，我將立刻這樣做，因為不像你們一樣死死抓着位置不放。」

帕什尼揚表示：「但我的調查顯示，辭職將適得其反，這就是我沒有辭職的原因。」

帕什尼揚表示，在任上曾兩次遞交辭呈，又獲得兩次連任。

帕希尼揚：將按計劃訪西班牙

雖然有消息稱阿利耶夫決定不出席原定在峰會期間與亞美尼亞、法國、德國、歐盟領導人舉行的五邊會談，但亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）表示，他會按計劃赴格拉納達出席歐洲政治共同體峰會。

帕希尼揚說：「我們確認會訪問格拉納達。我們原本抱着建設性的樂觀態度，以為有機會簽署一份具有轉折意義的文件，直到今早都還曾認為這種可能很大。」

他說：「但我們沒有取消訪問。我國代表團成員將包括安全委員會秘書和外交部長。我們將在當地舉行會談，嘗試更詳細地闡述我國立場。很遺憾（五邊）會談不會舉行，希望能簽署概念性文件。我同意簽署這份條約。」