亞美尼亞：逾10萬名族人逃離納卡地區

阿塞拜疆以「反恐行動」對分裂地區納戈爾諾—卡拉巴赫（簡稱納卡）採取軍事行動後，至今已有超過10萬人逃離家園，這意味着納卡地區的亞美尼亞族官方人口幾乎都已撤離。



法新社報道，亞美尼亞總理發言人巴格達薩良（Nazeli Baghdasaryan）說，過去一周至少有約10萬417名害怕遭到清洗的亞美尼亞族人分批逃往亞美尼亞。

據估計，納卡地區的亞美尼亞族人口約有12萬人。

前分離主義官員別格拉良（Artak Beglaryan）說，根據非官方消息，「最後一批」納卡亞美尼亞居民已於星期六（9月30日）前往亞美尼亞。

別格拉良指出，納卡地區「最多還剩下幾百人，其中大部份是官員、緊急服務人員、志願工和一些有特殊需求的人」。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）宣布，聯合國將在近幾日向納卡派遣一個代表團，主要評估當地的人道主義需求。

納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民絕大多數為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區歸屬問題爆發戰爭。

雖然兩國於1994年達成全面停火協議，但一直因納卡問題處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。2020年秋季，雙方爆發了44天的衝突。衝突由俄羅斯調解，雙方達成了和平協議。

但在近幾個月來，納卡地區的局勢持續緊張。9月19日，阿塞拜疆國防部宣布在納卡地區啟動「反恐行動」，並要求亞美尼亞軍隊「完全撤離」，以「恢復阿塞拜疆憲法秩序」。

一天後，阿塞拜疆國防部宣布亞阿雙方接受俄軍維和部隊全面停火的建議：「納卡共和國」即納卡當局完全解除武裝，並向阿塞拜疆軍隊移交武器投降。

本文獲《聯合早報》授權轉載

