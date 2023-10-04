亞美尼亞加入國際刑事法院　惹俄不滿　會否變成「烏克蘭2.0」？

10月3日，亞美尼亞國會通過《羅馬規約》條款，接受國際刑事法院管轄，雖然此決定看似跟其他國家無關，但實際上卻會使亞美尼亞有法律責任在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）踏足亞美尼亞時對他執行法院的拘捕令。俄方對此明確表示不悅，克里姆林宮稱這決定不符俄國對其夥伴的期望，對現時的亞美尼亞領導層存在疑問。

亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）與普京當局的不和已存在多年。帕什尼揚2018年乘該國示威風潮上台，已引起俄方疑慮，即使帕什尼揚多番保證不會攪動南高加索的地緣政治局勢也無補於事。

2020年，得到土耳其支持的阿塞拜疆與亞美尼亞爆發戰爭，作為有雙邊防衛條約、同是集安組織（CSTO）成員的「盟友」俄羅斯並沒有盡力協助，最終亞美尼亞喪失了其控制近30年的阿塞拜疆領土，以及大概三分之一由亞美尼亞人居住卻獲國際承認屬阿塞拜疆國境的納卡（Nagorno-Karabakh）。

2023年9月前的納卡形勢圖：圖中下方藍色地帶為2020年衝突後阿塞拜疆奪得之地，深綠色為亞美尼亞按停火協議送交阿塞拜疆的土地，橙色為尚在親亞勢力控制之中的納卡地區，圖中深藍色處為亞美尼亞通往納卡地區的唯一通道。左下綠色地區為阿塞拜疆的外飛地納希切萬。（Wikimeadia Commons）

俄方雖然派出維和部隊到納卡阻止雙方衝突，但阿塞拜疆2022年9月直接襲擊亞美尼亞領土、12月開始封鎖亞美尼亞通往納卡的唯一通道，正在烏克蘭動武的俄羅斯卻一直擺出愛理不理的姿態。

2023年9月，阿塞拜疆再次動兵納卡，亞美尼亞不敢派兵接戰，阿塞拜疆一天內就把納卡收復回來，納卡當地政府高層陸續被捕，該政府也宣布即將解散，和阿塞拜疆族互相有過百年種族仇恨的當地亞美尼亞人大舉逃離納卡，本來估計約12萬的亞美尼亞人口，如今很可能只剩下50至1,000人，聯合國觀察員日前到當地各市鎮視察，已發現人去樓空。

納卡地區的亞米尼亞人在山路開車逃往亞米尼亞國境的車龍。（Reuters）

跟2020年戰敗一樣，亞美尼亞民眾上街抗議帕什尼揚保護納卡不力。人們也普遍認為，近年不斷與阿塞拜疆提升外交關係的俄羅斯默許阿塞拜疆動兵，只為懲罰帕什尼揚當局在俄方多年保護不力之後靠向西方的外交取態——包括去年迎接時任美國眾議院議長佩洛西到訪、本年9月由總理夫人親自領隊首次向烏克蘭輸送人道救援物資，並迎接美軍到亞美尼亞進行聯合軍事演練（按：後兩者卻是在阿塞拜疆動兵跡象漸明的環境下發生的）。

失去納卡之後，帕什尼揚繼續表態批評全面依靠俄羅斯是個戰略錯誤。這也成為了亞美尼亞加入國際刑事法院的背後理由，甚至因此不理會莫斯科上周稱此為「極端充滿敵意」的嚴詞警告。

在帕什尼揚指責阿塞拜疆當局正在納卡進行種族清洗之際，亞美尼亞加入國際刑事法院的表面理由是為了更好地從國際法上追究阿塞拜疆，但普京已因戰爭罪行而被該法院頒下拘捕令，這也明顯是帕什尼揚當局靠向西方、嘗試脫離俄羅斯勢力範圍的象徵性行動。

普京去年11月曾到訪亞美尼亞。（Reuters）

雖然有媒體報道稱帕什尼揚當局曾向俄方提出不會因為普京到訪而執行拘捕令的保證，但帕什尼揚本人在國會通過《羅馬規約》之前就表明，亞美尼亞多年多依靠的安全體系和盟友都沒有實效，而亞、俄戰略夥伴關係的各種工具都不只保證亞美尼亞的外部安全，此等言論示意其決定有向俄羅斯示威之意。

而在亞美尼亞國會通過加入國際刑事法院的同一天，法國外長科隆納（Catherine Colonna）也訪問了亞美尼亞，與亞方達成未來供應軍備的合約。科隆納更表示法方已要求歐盟將亞美尼亞加入歐盟同時用於援助烏克蘭的軍援體系之中。

10月3日，法國外長科隆納（Catherine Colonna）訪問亞美尼亞，與總理帕什尼揚會面。（Reuters）

法國有近40至60萬亞美尼亞裔人口，全國政黨不分立場也傾向支持亞美尼亞。在俄烏戰爭爆發後，歐盟開始加大從阿塞拜疆輸入天然氣，以作為俄羅斯以外的替代供應來源，因此在亞、阿兩國衝突之中只作調解角色，最多只會「出口術」批評阿塞拜疆，卻沒有實際行動。但在歐盟層面主張制裁阿塞拜疆的主要國家之一，則包括了法國。

與本年以來似乎已變成了對俄鷹派的法國交好，帕什尼揚明顯是衝着俄羅斯而來。

雖然阿塞拜疆有北約成員土耳其支持，亞美尼亞「投向西方」的劇本與烏克蘭加入北約的情節不同，但其加入西方的路向，幾乎是明確無誤的。這不只是帕什尼揚政府的政治取向，更是不甘被俄羅斯「背叛」的亞美尼亞人（特別是年青人）的民心所向。

亞美尼亞會否因此像烏克蘭一樣受到「軍事懲罰」？

對於如今俄羅斯還稱為「盟友」的亞美尼亞，普京並不需要親自出手。而在烏克蘭戰爭未止之際，莫斯科當局大概也不想抽調資源去打理自己的後花院。從這次阿塞拜疆的納卡閃電戰可見，阿塞拜疆本身有能力也有意願去擔當懲罰亞美尼亞的角色，俄方要做的就是什麼都不要做。

特別是，奪回納卡之後，阿塞拜疆對亞美尼亞還有另一個重大政治要求：目前，阿塞拜疆還有另外一片領土納希切萬（Nakhchivan）與阿塞拜疆本土被亞美尼亞領土隔開，阿方一直要求要在亞美尼亞和伊朗的邊境開通一條全面由阿塞拜疆管理的贊格祖爾走廊（Zangezur Corridor）以連接兩地。這種變相斷絕亞伊邊境、侵犯亞美尼亞主權，並使亞美尼亞地理上更受孤立的方案，當然不獲亞美尼亞接受，因此相關爭議一直是雙方談判的一個重大阻礙。既然武力能夠「解決」納卡問題，贊格祖爾走廊的問題難道不能以同樣方式解決嗎？

跟烏克蘭接壤歐洲的情況不同，亞美尼亞被土耳其、格魯吉亞、阿塞拜疆和伊朗四方包圍，西方就算有心救助也無力支援，更何況西方是否有心本身已是一個重大疑問。