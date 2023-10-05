共和黨內鬥｜ 保守派喬丹率先表態選議長　患癌黨鞭斯卡利斯參戰

美國眾議院罷免共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）議長職務後，共和黨保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）於10月4日率先表態將競逐議長一職，隨後眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）也宣布出戰。外界估計，黨內或有其他人可能出選，令國會形成另一場漫長又混亂的角力。



共和黨定於10月11日投票選出議長繼任人，前一天將舉行會議，聽取各候選人的意見。

59歲的喬丹為首位表態角逐者，他來自俄亥俄州，屬於黨內保守派，身兼眾議院司法委員會主席，近期展開對總統拜登（Joe Biden）的彈劾調查，也致力於調查拜登兒子亨特（Hunter Biden）的案件。 他表示，當前最需要把黨團團結起來，他自信能夠勝任。

喬丹亦是前總統特朗普（Donald Trump）重要支持者。他早前被曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）起訴，指他干預紐約州的刑事案件，為特朗普因掩口費案被起訴一事，對檢方發動「違憲攻擊」。

2023年10月3日，共和黨籍眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）出席會議。目前正接受癌症治療的斯卡利斯，被視為競逐眾議院議長的熱門人選。（路透社）

至於57歲的斯卡利斯來自路易斯安那州，他8月確診患有一種稱為多發性骨髓瘤（multiple myeloma）的血癌，現正接受治療，但維持到國會工作。

斯卡利斯曾於2017年6月遭受槍擊，他在維珍尼亞的國會議員棒球賽期間，遭遇槍手襲擊，傷及髖關節和內臟並導致大量出血，但經過數月治療康復後，同年9月重返國會。

2023年10月4日，眾議院共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）會見記者，稱正考慮出選眾議院議長。（路透社）

其他可能的候選人包括眾議院第三號共和黨人埃默（Tom Emmer），以及共和黨研究委員會（Republican Study Committee，RSC）主席赫恩（Kevin Hern）。 麥卡錫被解職後，眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長。

斯卡利斯尚未宣布參選，但據指他已與黨內議員會面以爭取支持。 「我一直在傾聽很多成員的意見，並進行了很多非常好的對話。」

赫恩則均坦言，正在考慮競選議長一職。 他對記者說：「我認為我們需要把槍口向外，而不是互相瞄準。」

眾院領導層出現動盪之際，聯邦政府新財年的預算案尚無進展，為期45天的臨時撥款以於下月17日到期。幾位共和黨眾議員預期，即使選出繼任人，仍需要一段時間才能團結黨團。