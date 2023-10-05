日本2022年近30萬學生拒上學　校園霸凌是主因

日本校園深藏嚴重的拒絕上學問題，去年有近30萬名中小學生被指因無法面對壓力而抗拒上學。專家認為，日本校園暴力問題是主因，而這個問題目前已非學校單獨能解決，必要在家庭和學校以外設立特殊團體來解決此問題。



日本教育部每年都會對小學、初中、高中和特殊教育學校進行涉及逃學、欺凌、自殺等事件的調查。今年出爐的數據，再次為校園種種棘手問題敲響警鐘。

教育部是以學生曠課次數在30天以上為標準，計算出拒絕上學的兒童總數去年達29萬9000人，比上一年增加了5萬4000人。當中，小學生和中學生各佔10萬5112人及19萬3936人。

校園暴力事件增6萬起 小學霸凌問題最嚴重

教育部也公布校園霸凌等與暴力有關的舉報事件，顯示這類事件比上一年度增加了6萬起，總數達68萬1948起，其中小學霸凌問題最為嚴重，各佔55萬1944起及中學生11萬1404起。

同時，去年自殺的學生人數達411人，寫下第二高紀錄。當中高中生有269人，佔了一半以上。

教育部也就學生拒絕上學的原因進行查詢，當中包括害怕老師責備、去學校感到身體不適和曾被騷擾和欺負。

教育部研判欺凌事件的增加是誘發更多學生抗拒上學的主因。教育部長盛山正仁說：「這是一個急需各方合作解決的問題，因為在拒絕上學的11萬4217名中小學生中，有近40%是沒有得到校內外專家的輔導。」

設置「多元化學校」 讓拒絕上課的學生有去處

10年前，日本通過了《欺凌預防措施推進法》，但案件一直都有增無減。為解決學生拒絕上學的難題，當局擬以設置「多元化學習的學校」，提供更具靈活性課程，讓拒絕上課的學生有去處。

京都市立樂風初中是一所私立的多元化學校，目前有47名學生就讀。與傳統的課程相比，其學習時間減少20%。此外，課程的重心並非考試，而是更着重於陶冶性情的音樂和藝術等「創意工作坊」科目。

教育部也認為，兒童和學生輕生事件層出不窮相當令人憂慮，背後原因可能與新冠疫情三年長期化造成學生無處釋放壓力有關。

東北大學研究教育行政的副教授後藤武俊說：「這個問題需要在家庭和學校之外設立民間輔導中心，以便掌握學生的壓力所在，從而建立有安全感的學習環境。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

