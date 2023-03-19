塑料姊妹情破裂　德國兩少女狠插同學30刀　原因令人扼腕

德國一名12歲女童11日自朋友家中離開後失蹤，隔天被發現身中30刀陳屍附近樹林，兇嫌竟是她2名同班同學。調查發現她們曾經相當要好，但友誼在死者嘲笑同學家人後變調，長期被2人欺凌，委屈向老師告狀後，2人氣不過便痛下殺手。



死者路易斯（Luise F）和2名分別為13歲及12歲的女同學曾是最要好的朋友，11日便是前往其中一人家中後失蹤。父母見她遲遲沒有回家，幾小時後報警，大規模搜索後在約2公里外的廢棄火車站附近樹林裡找到她的遺體，身上有30多道刀傷，驗屍結果顯示她死於失血過多。

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當地《圖片報》披露，路易斯的死與欺凌有關，由於她曾取笑女同學的一名家人，雙方爆發激烈爭吵，從此友誼生變，幾個月來持續被2人欺負，但平常仍須一起搭公車，且就讀同個班級。路易斯不堪欺凌，便向老師說出自己的處境，2人得知此事後憤而動手殺人，且13歲女童犯案後曾聯絡路易斯的父母，謊稱路易斯已經回家。

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2名女童都已承認罪行，警方也找到支持其陳述的證據，她們現已被帶離家人身邊，安置於國營機構，但根據德國法律，2人皆因未滿14歲無刑事責任能力。

目前不清楚露易絲在飽受欺凌後為何仍決定前往兇嫌家中，調查仍在進行中，警方尚在尋找凶器。

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