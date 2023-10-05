諾貝爾獎｜挪威小說劇作家Jon Fosse折桂文學獎

諾貝爾文學獎10月6日揭盅，由挪威著名小說及劇作家福瑟（Jon Fosse）獲得。福瑟的涉獵範圍廣泛，他撰寫過小說、短篇故事、詩歌、兒童文學、散文和劇作。他的作品已被翻譯成四十多種語言。



福瑟1959年生於挪威西部，以長篇小說《紅，黑》（Red, Black）出道。福瑟於2003年成為法國國家功績騎士（Ordre national du Mérite），英國《每日電訊報》將他列為「最佳百大當代天才」，福瑟一直都是諾貝爾文學獎的熱門之一。

圖為2019年9月，挪威奧斯陸。挪威小說劇作家Jon Fosse獲得2023年諾貝爾文學獎。（Reuters）

他在七歲時發生了一場嚴重的意外，幾乎臨死經歷對他成年後的寫作產生了重大影響。福瑟的作品特色之一，是以簡單的結構清晰地展示了看似平凡但每個人都能感同身受的生活場景，例如家庭和鄰居。且這些人物大多沒有具體名字，也沒有獨特個性，都是簡單和普通的人。他的作品通過平凡和普遍性，試圖讓讀者再次深入思考自己的生活。

香港曾上演他的劇作

香港話劇團黑盒劇場2021年曾把福瑟的劇作《霜遇》（Winter）帶到香港舞台，據當時新聞稿指，福瑟筆下的角色大多被困在一個無名的空間，角色沒有確切的名字，演出時而緊張，時而靜謐，情緒不斷變化並傾注入空間內，刻劃人生中的寂寞、迷失、痛苦等，反映出現實生活中的氛圍。

福瑟2005年獲頒布拉哥文學獎（Brage Prize），獲得2010年的易卜生國際戲劇獎（International Ibsen Award）及2014年的歐洲文學獎（ European Prize for Literary）。

2022年諾貝爾文學獎得主

2022年的諾貝爾文學獎得主為法國作家埃爾諾 （Annie Ernaux），瑞典學院讚揚她有勇氣和敏銳的洞察力。埃爾諾在法國享負盛名，她有超過30部文學作品，部份著作改編為電影，包括《孕辱》和《情慾之愛》。

諾貝爾還有和平獎與經濟學獎，公布時間表如下：

● 和平獎：最早在歐洲中部夏令時間10月6日上午11時（香港時間10月6日下午5時）公布

● 經濟學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月9日上午11時45分（香港時間10月9日下午5時45分）公布