諾貝爾獎｜阿秒光脈衝捕捉電子移動瞬間　3名科學家共享物理學獎

諾貝爾物理學獎10月3日揭曉，由來自美國的科學家阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini），德國的克勞斯（Ferenc Krausz），和瑞典的Anne L'Huillier共同獲獎，以表揚他們發現利用阿秒光脈衝，捕捉電子移動的瞬間，為探索物質的原子世界帶來嶄新研究工具。



2022年諾貝爾物理學獎得主

2022年的諾貝爾物理學獎分別由法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect），美國物理學家克勞澤（John Clauser）及奧地利物理學家塞林格（Anton Zeilinger）獲得，以表揚3人在量子物理學上的成就。

諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）9月15日宣布，由於瑞典貨幣最近貶值，2023年每項諾貝爾獎的獎金會增加至1,100萬瑞典克朗（約782萬港元）。如果一個獎項有多於一名得獎者，他們就會平分這些獎金。

各獎項得獎者公布時間表如下：

● 生理學或醫學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月2日上午11時30分（香港時間10月2日下午5時30分）公布

● 物理學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月3日上午11時45分（香港時間10月3日下午5時45分）公布

● 化學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月4日上午11時45分（香港時間10月4日下午5時45分）公布

● 文學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月5日下午1時（香港時間10月5日下午7時）公布

● 和平獎：最早在歐洲中部夏令時間10月6日上午11時（香港時間10月6日下午5時）公布

● 經濟學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月9日上午11時45分（香港時間10月9日下午5時45分）公布