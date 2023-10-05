英國保守黨大會辛偉誠不是主角　美媒：內鬥才是主題

英國正舉行保守黨大會，首相辛偉誠（Rishi Sunak）是保守黨的黨魁，也是英國的領導人。但他在大會上似乎並非焦點，美國《時代雜誌》報道，保守黨大會的氣氛並不熱烈，而且正在「內鬥」，似乎已準備在大選失利的同時把辛偉誠趕下台。



辛偉誠在10月4日演講時，表示保守黨和他在下次選舉中仍有爭取勝利的機會。但這在每一個與會的人心底都知道，這似乎是不可能事。

在2022年保守黨在伯明翰舉行年度大會時，保守黨正處於危機邊緣。前首相卓慧思（Liz Truss）通過了一系列減稅措施，導致英鎊貶值、市場恐慌。僅數星期後，卓慧思鞠躬下台，辛偉誠成為首相。

圖為10月4日，英國伯明翰舉行保守黨大會，辛偉誠正在發言。（Reuters）

在2023年的曼徹斯特大會上，黨內的氛圍同樣低沉。與過去幾年相比，這次聚會的興奮度和參與人數都較少。民意調查預測，保守黨現在的支持度遠落後於工黨，若情況持續，外界預視2024年大季大選保守黨將被工黨趕下台。

《時代雜誌》報道，辛偉誠在大會上並非焦點人物。這可能是因為他的許多保守黨同僚都在試圖爭取目光，把自己定位為未來黨魁人選。如在大會前幾天，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）發表了一篇關於「無節制移民的存在挑戰」的激烈演講，多觀察家將其視為明確的競選舉措。

即使是前首相的卓慧思也在大會上建立存在感，卓慧思2日在一個擠滿基層黨員的宴會廳發表演講，要求政府降低稅收，旨在實現「讓英國再次成長」。這對辛偉誠而言是一個直接的挑戰，因為他至今仍拒絕承諾減稅。

英國智庫The UK in a Changing Europe主任梅農（Anand Menon）在談到大會時表示：這不是1996年，也不是葬禮般的氛圍，但「現在正處於一個奇怪的階段，人們充滿活力，他們正在享受黨內鬥爭。其中一些人已經忽視了與工黨之間的競爭，我認為這是一個非常不好的跡象。」