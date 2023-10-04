Siam Paragon槍擊案｜中國媽媽遇害　雙胞胎幼女求助對話令人痛心

泰國曼谷市中心商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）10月3日發生槍擊案，14歲少年疑闖商場行兇，造成至少2人死亡，包括1名中國公民，據報為34歲女子，育有一對年僅5歲的雙胞胎女兒。一名泰國女子3日晚上表示，案發時她在現場遇到正在找媽媽的孖女，嘗試安慰她們，孖女曾問道媽媽是否會死。泰女最終得知孖女母親過世，令她悲傷不已。



泰媒Thaiger報道，事發後一名泰國女子在社交網站X分享幫助雙胞胎幼女的經歷，她表示「傷心的事情。我當時在Siam Paragon混亂中逃走，遇到一對中國的孖女。她們的母親中槍了，她們找不到她。我試圖盡一切方法幫助她們，嘗試用翻譯手機程式與她們溝通，我手機也快沒電了，只剩下1%電量。」

這名泰國女子續稱「她們問我，她們的媽媽是否會死。我說不會，試圖讓她們冷靜，我把她們帶到警察那裏，警員告訴我，孩子的母親已經過世了。我哭得很厲害，我為她們感到難過，她們要面對這一切。今天是非常悲傷的一天。」

內媒：兇手在商場女廁開槍

內地傳媒《上遊新聞》4日引述中國死傷者的家屬「chloe皖」稱，兇手當時在商場二樓女廁開槍，遇難者是其阿姨，遺下一對年僅5歲的雙胞胎女兒；傷者是其母親，她們一家原本計劃於4日凌晨3時乘坐飛機回國。

↓相關新聞：Siam Paragon槍擊｜兇手在女廁開槍 中國籍死者遺5歲雙胞胎女兒↓

+ 1

中國駐泰國大使館3日晚上表示，在獲悉有關情況後迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場了解情況，並赴醫院看望傷員。大使館指目前被害人身份已查明，傷者已送醫，狀況穩定。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在事發後親赴醫院探望中國受傷者，據大使館指，賽塔和副首相兼外長班比（Parnpree Bahiddha-nukara）也分別致電中國駐泰大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，強化治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。