Siam Paragon槍擊案｜泰國女躲廁格後逃出　見中槍者倒下：很無助

泰國曼谷知名商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）10月3日下午發生槍擊案，14歲少年疑闖商場行兇，造成至少2死，包括1名中國公民，據報為34歲女子。有目擊者向傳媒講述她最先聽到男廁傳出槍聲，再看到多人跑出，她看到有中槍男子在她眼前倒下，她並悲痛地談到無法救助中槍的中國女子，感到非常無助。



在這次事件中，被捕疑兇為14歲少年，遇害的2名死者中，有1人為中國公民，據內地傳媒4日報道，死者家屬稱疑兇在女廁開槍。

綜合泰媒KhaoSod與Thaiger在4日報道，泰國女子那他帕（Natthaphat）向傳媒講述她的經歷。她3日與男友準備前往Siam Paragon一間餐廳，以完成她要評價餐廳的工作，在進入商場後，男友先前往洗手間。

泰國曼谷Siam Paragon商場發生槍擊案後，有民眾2023年10月4日在商場外擺放鮮花，悼念死者（Reuters）

那他帕指，當時洗手間有不少人，她的男友正好在疑兇後方，現場突出傳出巨響，當時以為是風筒爆炸，但隨後又聽到兩聲巨響，且開始有男士逃出男廁，令那他帕心知不炒，她稱有一名男子衝過她身邊，在她眼前中彈倒地。

那他帕在驚恐中逃入女廁，她開始透過電話聯絡她的男友，對方仍躲在男廁內，最終兩人一起躲進女廁，根據那他帕向傳媒提供的一段影片，她與另外2人躲在廁格內，神情緊張。

那他帕的男友之後講述，他看到疑兇在洗手間內換衣服，並看到他把裝滿彈藥的行李袋留在那裏，意識到疑兇很可能會再次回來，令他知道要逃離洗手間。

報道指，那他帕談到她的心碎經歷，聽到中槍中國女子的最後呼吸聲，對無法幫助她感到非常無助，她又指當時不知道自己是否能活着離開。

根據那他帕提供的另一影片，她之後與其他多人沿着後樓梯逃離商場。

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這次事件造成2死5傷，包括1名中國遊客死亡，1名中國遊客受傷。

中國駐泰國大使館3日晚上表示，在獲悉有關情況後迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場了解情況，並赴醫院看望傷員。大使館指目前被害人身份已查明，傷者已送醫，狀況穩定。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）在事發後親赴醫院探望中國受傷者，據大使館指，賽塔和副首相兼外長班比（Parnpree Bahiddha-nukara）也分別致電中國駐泰大使韓志強，代表泰國政府對不幸遇難的中國公民表示哀悼，對受傷人員表示慰問，強調泰方將迅速依法查辦此次事件，加強治安管理，確保為來泰中國公民提供可靠安全環境。