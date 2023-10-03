美共和黨內訌｜眾議員提案　試圖罷免麥卡錫議長職務

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）面臨罷免威脅，共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）提出動議，試圖罷免麥卡錫的議長職務，此舉或令國會在避過聯邦政府停擺後，再次面對重大危機。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）形容，在眾議院共和黨人身上只看到混亂。



蓋茨在10月2日表示， 他認為黨內有很多人擁有擔任議長的能力，黨內需要重建信任。他將於本周提出一項動議，要求投票罷免麥卡錫的議長職務。蓋茨未透露心目中的接替人選，也未透露是否認為會夠票罷免麥卡錫。但蓋茲證實，已就其計劃與前總統特朗普（Donald Trump）進行討論。

撤換動議在眾議院只需獲得簡單多數贊成，即可通過。共和黨目前在眾議院擁有221席，僅比民主黨的212席輕微領先。如果民主黨無人支持麥卡錫，麥卡錫的議長席位岌岌可危。

眾議院民主黨領袖哈傑弗里斯（Hakeem Jeffries）尚未透露，其黨團會否協助麥卡錫留任，又或以此作為談判籌碼，包括放棄削減政府開支、放棄對總統拜登（Joe Biden）的彈劾調查等。 據指出，民主黨人預定2日開會討論。

麥卡錫表示，預計自己能夠度過這場挑戰，又指蓋茨的做法對國家造成破壞，他會把注意力集中在工作。

這場罷免風波源於9月30日通過的權宜撥款法案，共和黨保守派要求大幅削減政府開支，但麥卡錫提出的法案未有接納。