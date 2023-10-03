美國共和黨內訌　麥卡錫能否避過罷免議案？議員：他要靠民主黨

美國共和黨出現內訌場面，共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）10月2日發起動議，要求罷免眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），美媒預料議案難通過，蓋茨2日則主張麥卡錫要靠民主黨支持才能避過一劫。



蓋茨2日提出罷免同黨籍議長麥卡錫的議案，這場罷免風波源於9月30日通過、為避免政府停擺的權宜撥款法案，蓋茨指控麥卡錫依賴民主黨，與白宮在撥款磋商上「交易」，擬推動向烏克蘭提供資金抗俄的立法。

通過罷免議長議案須在眾議院的表決取得過半票數，通過門檻是217票。目前共和黨在眾議院擁有221席，僅比民主黨的212席輕微領先，此意味若民主黨全部人支持議案，再加上共和黨內部有5人內訌，便會令麥卡錫陷入危機局面。

蓋茨2日被問到有多少共和黨人支持他的議案時，他回應稱「有足夠票」，並表示麥卡錫唯一能繼續做議長的方法，就是民主黨幫助他。

2023年10月2日，美國共和黨籍眾議員蓋茲(Matt Gaetz）表示，將試圖在本星期罷免麥卡錫（Kevin McCarthy）的議長職務。（路透社）

美媒《國會山報》（The Hill）2日報道，通常少數黨都會支持這種議案，但目前未知民主黨這次會否也是如此。美國參眾兩院9月30日趕在最後一刻通過臨時撥款法案，讓政府可運作至11月17日，短暫避開停擺危機，假若眾議院現在陷入沒有議長的混亂，對民主黨來說也不見得是好。

據美國全國廣播公司（NBC）3日指，民主黨人無需直接表態支持麥卡錫，只要給出棄權票，也足以有助提升麥卡錫留任機會。

美國共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年9月12日在國會山莊發言（Reuters）

報道指民主黨內部就是否幫助麥卡錫出現分歧，有人批評麥卡錫發起彈劾總統拜登，因此不應該救他，也有人說應該歡迎這些討論，重點是其交易籌碼是什麼。

彭博社9月30日報道，罷免麥卡錫的議案通過難度大，甚至可能在表決前可能已有另一程序式的投票，把罷免議案扼殺，即轉送至委員會或擱置。