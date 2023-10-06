阿米尼事件重演：伊朗少女疑違頭巾法　遭道德警察毆至昏迷｜有片

伊朗一名16歲少女因未遵守頭巾佩戴規定，而遭道德警察毆打至昏迷。人權組織說，這名少女的母親已經被當局逮捕。



綜合路透社和英國《衛報》報道，兩名維權人士星期三（10月4日）說，16歲的阿米塔・傑拉萬德（Armita Geravand）因違反伊朗的頭巾法，而在德黑蘭地鐵站遭道德警察的「嚴重人身攻擊」。她現在處於昏迷狀態，情況危急。

庫爾德人權利組織Hengaw星期四（5日）在社媒平台X上發文說，阿米塔的母親沙欣·艾哈邁迪（Shahin Ahmadi）已被伊朗保安部隊逮捕。

事發時的錄影片段顯示，阿米塔在地鐵站被其他女孩抬下車，然後被放在站台上，她一動也不動，看起來失去了知覺。

伊朗官方媒體發布錄像稱，阿米塔是因血壓下降而暈倒，並撞到了車廂的一側。

▼在伊朗頭巾示威爆發一周年後不久，該國疑似再發生類似事件。有維權人士稱一名被指違反頭巾法的少女被道德警察毆打至昏迷，但官方稱少女因本身健康問題倒地：

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《衛報》報道指官媒的影片經剪輯的版本，並稱影片裏沒有顯示地鐵車廂內發生了什麼事，只能看到阿米塔走了進去，然後被抬了出來，而且低清視頻並未清楚顯示阿米塔戴了哪種頭巾。

伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）發布了對阿米塔父母的採訪，兩人稱阿米塔沒有受到攻擊。阿米塔的父親稱已檢查所有影片，「事實證明這起事件是一起意外，我們請求大家為我們孩子的康復祈禱」。

網上有人指責阿米塔父母發言是受到脅迫的結果。

此外，改革派報章Shargh的一名記者曾嘗試前往阿米塔所在的醫院了解情況，但被短暫拘留。警方之後限制記者進入醫院。

這起事件讓人聯想到2022年9月13日因未遵守頭巾規定而被捕，並最終死亡的女孩阿米尼（Mahsa Amini）。

▼延伸閱讀：伊朗頭巾示威｜官媒發布阿米尼暈倒影片 疑為力證死因不涉毆打（請點擊放大觀看）

警方本來指阿米尼死於心臟病，但她的家人拒絕接受這一解釋，並稱被剝奪了讓法醫給阿米尼做屍檢的權利。伊朗官媒後來又引述驗屍報告指，阿米尼死於腦缺氧（Cerebral hypoxia），而非死於頭部和四肢受重擊。阿米尼的事件還在伊朗國內引發了大規模示威。

從那時起，伊朗當局一直在試圖重新強化強制婦女戴頭巾的規定，但在一些城市的部分地區，這一規定並未完全貫徹執行。安保人員經常在德黑蘭火車站巡邏。

同時，伊朗也加強審查。報道阿米尼命運的兩名記者仍在獄中，他們被控與外部勢力勾結。一些改革派報紙則被關停。

本文獲《聯合早報》授權轉載

