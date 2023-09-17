伊朗女之死觸發「頭巾示威」　1年過去示威者與政府「各有各做」

9月16日是伊朗庫爾德（Kurdistan）22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）逝世一周年。她的死在全國多地觸發名為「頭巾示威」的示威，現在已大致平息。但抗爭看來已融入部份女性的日常生活中，而伊朗道德警察亦在此時重返街頭。



根據總部設在挪威的伊朗人權組織（IHR）稱1年來至少有551示威者（包括68名兒童和49名婦女）被伊朗保安部隊殺死，另有逾2.2萬人被捕。7男子也因涉示威而被處決。非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）披露，8月至少有36名在示威者死亡或被處死的人的遺屬遭審問、拘捕、起訴甚至被判入獄。但部份人並無因此噤聲。

圖為2023年7月16日，出現在伊朗德黑蘭的大街上的警察。不正確佩戴頭巾的女子有可能被道德警察告誡或拘捕。（West Asia News Agency via Reuters）

部份人不戴頭巾

阿米之死之所以讓伊朗政府不敢掉以輕心，是因為上街的人除了就的她的死亡抗議，示威者行列中也有異見人士，他們視她為婦女受壓迫、被不公平的對待，以及有政府有罪不罰的象徵。

她2022年9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，16日不治身亡。

警方聲稱她死於心臟病，但包括她的遺屬在內，部份伊朗人認為她是被打死。這引爆全國性的「頭巾示威」與警民暴力衝突，多人死傷。示威亦蔓延到海外。一年之後的今天，英美加法等都有示威者上街聲援。

在伊朗政府強力鎮壓下，示威逐漸平息，但社會各界對於頭巾規定的爭議依然存在。在伊朗法律和宗教教義的規定下，穆斯林婦女仍必須戴上頭巾，但國內許多女性仍選擇改變穿着方式，放棄頭巾。

圖為2023年9月16日，英國倫敦一名女子參加示威聲援伊朗的示威者，她將印有伊朗國旗圖案的布料戴在臉上。（Reuters）

道德警察「回歸」

伊朗表明這一規定不會改變。政府認為，有關抗議行動是受外國勢力煽動與支持，而對於有關頭巾的規定，政府形容是「伊斯蘭共和國的原則之一」。

阿米尼逝世後，宗教警察有一段時間沒有出現在街頭，不過隨着抗議活動漸趨平息，宗教警察重返街頭，還安裝CCTV識別並懲罰不戴頭巾的女性。

阿米尼逝世一周年之際，政府除傳出向阿姆賈德發出警告勿紀念女兒的忌日外，為預防發生騷亂，15至16日還部署伊朗安全部隊成員至德黑蘭及其他城市的街道，包括反恐特種部隊。