李顯龍：新加坡如「伊甸園」善治狀態　須努力延續

新加坡被迫獨立後，一路走來有很多幸運時刻才得以有如今的良性循環，即人民信任政府，政府也憑藉信任繼續取得更多成果。新加坡總理李顯龍比喻這是「伊甸園」般的理想狀態，須努力使之延續，因為一旦離開此園就再也回不來了。



李顯龍星期四（10月5日）在「亞洲前瞻峰會2023」的閉幕對話上答問時提出上述看法。有關提問是，建國總理李光耀當年如何在嚴峻的國際形勢中推動新加坡成為善治國家，以及他的思想對於當前形勢是否有借鑑意義。

2023年是李光耀百歲冥誕年。李顯龍說，李光耀曾說過，新加坡能發展成這樣是好事，但他不確定他是否想再重來一次，因為第二次未必會那麼幸運。

新加坡當年被迫獨立，必須自力更生。李顯龍說：「那是一次不可磨滅的經歷，我認為它堅定了那一代新加坡人的信念，使他們非常認真地對待生活，並決心取得成功。」

另一個幸運因素是，原本擁有13個議席的左派反對黨社會主義陣線，在1965年宣稱這是假獨立、新加坡不是真正的國家，因此全體抵制國會。人民行動黨因此得以擴大，後來贏得所有議席，並在接下來的十五、六年裏處於絕對控制的地位，因此可專注於發展、增長、國家建設、領導建設、帶領國家前進，不為政治所擾。

新加坡至今延續這一點，即人民對國家需要做的事有高度共識。李顯龍說，我們幸運地建立起高質素的公務員隊伍，維持了公共服務和政治的高標準，以及廉潔的體制。

「因此，我們進入了良性循環。你展示了成績，人們信任你。信任至關重要，可以讓你帶來更多成績。你仍須贏得選舉，因此必須腳踏實地，確保有所表現，並且不能耀武揚威。你是為服務人民而來。」

圖為新加坡總理李顯龍2023年10月5日出席「亞洲前瞻峰會2023」。（Reuters）

李顯龍：懷有李光耀理念 找出讓新加坡成功答案

李顯龍比喻，新加坡人如今身在「伊甸園」中，一旦離開了園子就再也回不來了。「我們的工作是努力讓人們理解這點，並一同合作讓這個狀態盡可能長遠維持下去。」

他說，當我們問「李光耀會怎麼做」的時候，不表示我們應重複他以前的做法，而是要思考：面對當今的形勢，懷着與李光耀相同的理念、目標和推動新加坡成功的決心，怎麼樣才是最好的做法？

「很可惜，李先生無法給出答案。必須由我們想出答案，由我們來解決。」

新加坡政策研究所高級研究員許林珠博士問李顯龍，相較於新加坡人從其他來源接收的訊息，他認為新加坡政府能在多大程度上影響人們對國際關係的理解。

李顯龍說，生活在一個開放的社會，新加坡人接觸國際新聞的機會幾乎超過任何其他國家的公民。他認為，政府在烏克蘭戰爭等事件所採取的立場也獲得國內的支持。

新加坡人當然也能接觸到許多其他來源的真假訊息，來自不同渠道和語言。對此，李顯龍說：「它們有一定的影響力。我們要站出來反駁假訊息，也一直很努力確保我們發出正確的訊息，並確保人們明白，當你在閱讀一些東西時應有所感知：訊息從何而來？它想引導你產生什麼樣想法？這是一個永不停歇的任務。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

