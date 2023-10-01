新加坡派錢63億元　助解民眾通脹之苦

新加坡政府在2023年財政預算案措施之外，新推出總值11億坡元（約63億港元）的援助配套，幫助本地家庭應付生活費的上漲，中低收入群體可獲得更多援助。



這包括向大約250萬名成年新加坡人發放200坡元（約1146港元）的額外定心與援助配套特別現金補助，讓他們12月可獲得的現金補助提高至800坡元（約4584港元）。每戶家庭2024年1月可領取的社理會鄰里購物券，也會從300坡元（約1719港元）增至500坡元（約2865港元）。

黃循財：圖為2021年4月14日，新加坡財長黃循財在Facebook發布自己的個人照片。（Facebook@Lawrence Wong）

黃循財：僱主對加薪更謹慎 或導致實際收入增長放緩

副總理兼財政部長黃循財9月28日上午在記者會上宣布這些新增援助時說，政府早前已在財政預算案中為消費稅上調做準備，包括加強定心與援助配套，以及落實永久的消費稅補助券制度。

不過，現在出現物價上漲、經濟前景不明朗，以及能源與食品供應可能受干擾的問題，而僱主對加薪更謹慎的態度，也可能導致人們實際收入增長放緩。這些因素促使政府考慮是否要為新加坡人，特別是中低收入家庭提供更多幫助。

黃循財也指出，最近公布的雜費、公共交通費和水費上調讓人們感到擔憂，總理李顯龍之前也在國慶群眾大會上談到生活費問題，並要求財政部提供更多援助。

黃循財說：「我們在認真探討後，決定推出11億坡元的援助配套，減輕國人的生活費負擔。」

圖為2023年1月27日，遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。（Reuters）

他承諾，雖然現在的經濟環境充滿不確定因素，但政府會繼續在有困難的時候提供必要幫助，與人們風雨同舟，一起渡過難關。

政府自2022年起，通過一系列的援助措施幫助人們應對生活費上漲的問題。在這次的11億坡元配套中，8億坡元（約45.8億港元）屬於預算案之外的措施，將定心與援助配套的總額推高至超過100億坡元（約573億港元）。剩餘的3億坡元（約17.1億港元）是交通部上週宣布的公共交通補助券。

黃循財回答記者詢問時強調，新一輪生活費援助的撥款來自政府預算內的經費，目前不必動用國家儲備金。如果政府接下來還需要額外的資金來應對2023財年的開支，財政部向國會提交2024年的財政預算時，將通過提呈追加撥款法案（Supplementary Supply Bill）的方式填補這個缺口。

新加坡總理李顯龍2023年9月5日在印尼雅加達出席東盟峰會。（Reuters）

為何邊起價邊提供援助 黃循財：不要等錢不夠才增稅

至於政府為什麼邊起價邊提供援助，而不是乾脆不調高水價和消費稅，黃循財解釋說：「我們不要等到錢不夠用的時候才開始增稅。我們希望採取一切必要措施，確保公共財政健全，不僅是一兩年，而是中長期。」

另一方面，隨着人口老化，醫療保健方面的開銷會飆升，新加坡攜手前進運動要推行的計劃及措施，預計也需要政府增加撥款。這些額外開銷須由收入填補，否則國家會面對財政赤字，而想要確保國家財政總體處於強勁、良好的狀態，就只能增稅。

黃循財也強調，水是攸關國家安全的戰略資源，新加坡在水供方面永遠都會面對壓力，因此必須正確地為水定價，確保消費者充分了解水的價值，儘量節約用水。

他說：「這樣一來，我們才能有信心新加坡會有足夠的水供來滿足自身需求。」

本輪生活費援助的其他措施也包括為低收入家庭提供雜費和水電費回扣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

