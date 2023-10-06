諾貝爾和平獎得主工程師出身　穆罕默迪被囚多年　8年無見子女

諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）10月6日公布結果，得獎者是伊朗在囚人權倡議者穆罕默迪（Narges Mohammadi），她。據諾貝爾獎社交網站指出，她被捕過13次，定罪5次，總共判處她31年監禁。她目前仍在服刑，她已有8年沒見龍鳯胎子女。



穆罕默迪現年51歲，她1972年生於伊朗贊詹（Zanjan）一個中產家庭。她在伊瑪目霍梅尼國際大學（Imam Khomeini International University，暫譯）取得物理學位，並成為一位工程師。

在大學期間，她便以身為平等以及婦女權利的倡導者而聞名，並在完成學業後，為多份具有改革思想的報章寫專欄文章。

▼穆罕默迪照片

諾貝爾獎在社交網站指，表彰穆罕默迪為反對伊朗婦女受壓迫，以及為促進所有人的人權和自由而展開的鬥爭。她也致力爭取廢除死刑。

與家人聚少離多

她的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）也是一名人權倡議者。他們婚後生下一對龍鳯胎子女阿里（Ali）和基亞娜（Kiana），但由於夫婦大部份時間都在輪流入獄，一家人自子女年幼時期起已甚少團聚。

穆罕默迪因「散佈反國家宣傳」而被判監10年，目前正在德黑蘭伊溫監獄（Evin Prison）服刑。丈夫以及一對子女則流亡法國。阿里和基亞娜現時已16歲，而穆罕默迪已有8年沒見他們。

▼人權組織指穆罕默迪被禁與家人通話

伊朗人權文獻中心（Iran Human Rights Documentation Center，暫譯）2020年7月21日在社交媒體發文稱，在穆罕默迪服刑時，伊朗政府不允許她撥打國際電話，令她的兒女無法聽到母親的聲音。