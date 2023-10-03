諾貝爾獎｜為何獎金在122年後仍未派完？

2023年諾貝爾獎得獎者名單10月2日至9日公布。自1901年開始頒發諾貝爾獎以來，每個獎項的得獎者也會得到獎金，獎金來自瑞典發明家阿爾弗雷德．諾貝爾（Alfred Nobel）的遺產。為何經過122年後，這些獎金仍未派完呢？



諾貝爾獎由阿爾弗雷德．諾貝爾創辦。他1895年訂立遺囑，將名下當時價值超過3,100萬瑞典克朗、相當於如今約17.9億瑞典克朗（約12.7億港元）的遺產，大部份用來設立基金，透過投資收入作為諾貝爾獎的獎金。他在遺囑中提到設立5大領域獎項，分別是生理學或醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎，瑞典中央銀行1968年為紀念他而增設經濟學獎，1969年首次頒發。

靠投資

諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）多年來透過投資不同領域以及理財來維持收入，令得獎者至今也能獲得獎金。但基金會的收入受經濟環境以及投資成績影響，因此會不時調整諾貝爾獎金的金額，每屆的獎金金額可能會不同。

在2012年，每項諾貝爾獎的獎金由1000萬瑞典克朗（約711萬港元）減少到800萬瑞典克朗（約569萬港元）。2017年獎金金額增加至900萬瑞典克朗（約640萬港元）。在2020年，它提高到1000萬瑞典克朗。

諾貝爾獎：圖為2023年10月2日，瑞典卡羅琳醫學院的瑞典發明家阿爾弗雷德．諾貝爾肖像。（Reuters）

2023年獎金

基金會2023年9月15日宣布，由於瑞典貨幣最近貶值，2023年每項諾貝爾獎的獎金會增加至1,100萬瑞典克朗（約782萬港元）。如果一個獎項有多於一名得獎者，他們就須平分這些獎金。