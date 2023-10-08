伊朗力撐哈馬斯　打亂沙特阿拉伯以色列恢復正常關係大計

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的高級軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）表示支持，稱會支持伊斯蘭戰士「直到解放巴勒斯坦及耶路撒冷為止」。

這段來自德黑蘭高層的言論，令外界更加懷疑伊朗直接參與協助哈馬斯向以色列發動攻勢，但同時亦會被區內長年死對頭沙特阿拉伯認為，德黑蘭方面為了阻止沙特與以色列恢復正常關係，不惜一切引起區內糾紛。



美國《政治報》（Politico）報道，華府支持的以色列與沙特恢復關係的計劃傳出後，沙特王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman，MBS）上月形容，與以色列的關係「每天逐漸靠近」。

對伊朗而言，兩大死對頭沙特和以色列建立聯盟關係，勢引起德黑蘭方面的不安，因此伊朗政府高層多次「唱淡」，哈梅內伊3日稱，有意與以色列建立正常關係的國家將面對巨大風險，形容對方就像把賭注押在必敗的馬身上。

美國推動沙特阿拉伯與以色列建立正常關係，對於伊朗而言，沙特與以色列合作將會是一大問題。圖為美國總統拜登和沙特王儲穆罕默德（MBS）於2022年7月出席在吉達舉行的吉達安全與發展峰會​​ (GCC+3) 。（Reuters）

位於華盛頓的智庫「保衛民主基金會」（ Foundation for Defense of Democracies）研究副總裁尚策（Jonathan Schanzer）指出，今次哈馬斯的襲擊手法與以往不同，對方過往都是主要以自殺式炸彈襲擊或發射土製火箭為主，但今次攻勢卻史無前例地深入以色列內部，顯示這種戰略決定如果沒有德黑蘭的支持，根本無法實現。

中東研究所（Middle East Institute）客席學者布羅德斯基（Jason Brodsky）亦提到，哈馬斯官員上月曾在黎巴嫩與伊朗革命衛隊指揮官會面，為這次事件帶來端倪。而以色列官員亦從8月起預計，哈馬斯、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）可能各自或聯手攻擊以色列，結果在今次應驗。

真主黨是黎巴嫩最大的武裝勢力，被西方及沙特視為恐怖組織。（Getty Images）

伊朗力撐哈馬斯，但雙方過往曾經因為敘利亞內戰而關係惡劣，德黑蘭方面支持敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），哈馬斯則對有意推翻巴沙爾政權的叛軍伸出援手，結果哈馬斯改為靠近沙特及卡塔爾，但隨着阿拉伯之春影響，埃及首位來自穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的總統穆爾西（Mohamed Morsi）倒台，以及卡塔爾領導層的替換後，哈馬斯面對嚴重財政問題，令該組織被迫修正對敘利亞內戰的立場，重投伊朗的懷抱。

哈馬斯與真主黨聯手，再加上伊朗在背後的推波助瀾，尚策認為外界或憂慮，這場戰爭可能令以色列長年憂慮的伊朗的包圍政策可能成真，甚至整個國家遭扼殺。