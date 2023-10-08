洪灝：哈馬斯為何突襲以色列？

為什麼巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）要大規模襲擊以色列？ 為什麼是現在？

沙特與伊朗是宿敵，而伊朗正處於擁有核武的邊緣。沙特也希望擁有自己的核武，但美國不點頭不行。



為了核武，沙特選擇與以色列握手言和，並通過石油輸出國組織（OPEC）控制油價，這樣美國才有可能批准沙特的核武器。沙特與以色列的和平協議對於中東和平很有意義，本來看似要即將達成了。

如果以色列與沙特達成和平協議，巴勒斯坦和伊朗將成為最大輸家。巴勒斯坦在伊朗的默許下，開始對以色列進行大規模攻擊，目的是激起以色列的嚴厲反擊。而一旦以色列反擊，那就是與阿拉伯世界為敵，破壞了以色列和沙特之間和平協議的雛形。

埃及和敘利亞1973年10月6日對以色列發動協同突襲。圖為當日一輛以色列坦克穿越蘇彝士運河西部邊境。（以色列國防軍）

昨天的突襲，讓人想起了1973年的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）。50年前的前天，埃及敘利亞突襲以色列，以色列開始被打得措手不及，但幾週後在美國的支持下逐漸取勝。

戰後，阿拉伯世界為了報復美國，把油價從3美元提高到12美元／桶，黃金從100美元飆升到最後800美元／安士，開啟了70年代第一輪石油危機和接踵而來的滯漲潮。

歷史從不簡單重複，但往往押韻。

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