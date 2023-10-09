新冠未完俄烏戰爭持續　疊加以巴衝突　全球經濟前景添風險

正當世界各國中央銀行對遏制冠病疫情和俄烏戰爭引發的物價飆升越來越有信心之際，中東再掀戰火可能帶來新的通脹趨勢，也對經濟信心造成打擊。



路透社報道，巴勒斯坦激進組織哈馬斯上星期六（10月7日）從加沙地帶對以色列發動數十年來最猛烈的火箭彈襲擊，還派武裝分子從海陸空同步進攻以色列。以色列隨即展開大規模反擊。以色列總理內塔尼亞胡告訴全國人民，這將是一場「漫長且而艱難的戰爭」，但他矢言以軍「永不停歇」，直到取得勝利為止。

俄羅斯入侵烏克蘭近20個月，引發全球不穩定，現在中東爆發戰事，增加了更廣泛中東衝突的可能性。中東衝突的影響可能需要一段時間才會變得清晰，而且取決於衝突持續多久、戰火多激烈，以及會不會蔓延到中東其他地區。

國際貨幣基金組織（IMF）正密切關注以巴戰事的事態發展。不過IMF發言人說，現在評估這場衝突帶來的經濟後果還「為時過早」。

國際清算銀行總經理卡斯滕斯在全美商業經濟協會（National Association for Business Economics，NABE）的演講中也說，現在談論可能產生的影響「為時過早」，儘管石油和股市可能會立即受到影響。

但這場戰爭至少有可能給已經放緩的全球經濟，以及仍在適應美國聯邦儲備局或延長維持高利率的美國市場，增添一系列不可預測的因素。

北方信託銀行首席經濟師坦南鮑姆說：「任何經濟不確定性都會延遲決策，增加風險溢價，尤其是考慮到該地區……人們對油市開盤走勢感到擔憂。」

他說，市場還會關注事態的發展。對於經歷了數十年不穩定的中東來說，這次衝突是否會以不同的方式演變。

坦南鮑姆說：「問題在於，這是否會導致長期平衡失去平衡？」

本文獲《聯合早報》授權轉載

