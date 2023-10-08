以色列遭遇「珍珠港時刻」　美英以情報體系被證徒有虛名

2023年10月7日，以巴「贖罪日戰爭」50周年翌日，巴勒斯坦抵抗組織哈馬斯對以色列實施了幾十年來最嚴重的一場軍事襲擊。襲擊造成以色列至少250人死亡，1000多人受傷，死者中包含一名以軍上校，還有一名少將被俘，這是幾十年來以色列遭受的最致命襲擊事件，被稱為是以色列的「珍珠港時刻」。巴勒斯坦方面，在以色列宣佈「戰爭爆發」並還擊後，也已經有近300人死亡。

這輪衝突爆發的原因還有待繼續深入解析，衝突還在持續升級，其後續影響及何時能平息目前還不得而知。不過，有一點現在就可以肯定，經由此役，美英及以色列在中東的情報體系已經再次被證實為徒有虛名。

之所以用「再」字，是因為幾個月前，這幾個國家的情報機構已經被重重「羞辱」過一次。

今年3月10日，中沙伊三國在北京發表聯合聲明，在中方外交努力下，沙特和伊朗宣佈復交。看到新聞上中沙伊三國外長的手疊放在一起的照片和沙伊兩國感謝中國的外交聲明，包括美國官方情報機構在內，幾乎所有關注中東問題的媒體學者與機構都被驚呆了。如此重大的外交事項，人們都知道絕不可能在短時期內磋商成功，也不可能什麼前期準備沒有在北京一次就談成。在可能很漫長的談判過程中，包括美英在內的整個西方情報機構居然一無所知，就已經說明了美英情報機構的成色。

沙特伊朗復交：在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），伊朗駐沙特大使館2023年6月6日舉行重新開館儀式。（Reuters）

這次剛剛爆發的以巴衝突，對美英情報機構的羞辱簡直異曲同工。哈馬斯選在選在贖罪日戰爭50周年翌日開火，而且一開始就密集發射數千枚火箭彈，配合海陸空在同一時間全面出擊。像這樣大規模的襲擊，必須得有相當時期的組織策劃和物資準備，要調動大量作戰人員和武器裝備，進行長時間的密集溝通。以加沙的軍工能力和哈馬斯極為有限的軍事實力，甚至可能還有黎巴嫩、敘利亞和伊朗等外部軍事力量的援助參與。

但是，對這麼大一場襲擊行動，美英等五眼聯盟國家和以色列的情報機構在之前居然也是一無所知。要知道，在之前人們的印象和歷次中東衝突中，美國中央情報局、英國軍情局和以色列摩薩德是以情報能力著稱於世的。這幾家機構在中東長期經營，共享情報訊息，在中東各國政府和各個組織中眼線密佈，甚至被爆出在巴勒斯坦抵抗組織內都埋有線人，但是這次這麼大一場襲擊，他們居然提前一無所知。

這就再次充分說明，美英和以色列在中東的情報體系出現了嚴重漏洞，已經無法再像之前那樣無所不能。這次衝突發生後，美英會不會檢討他們在這個領域的情報體系不一定，以色列情報機構的相關人員一定會被進行盡職調查，若有失職之處，恐怕可能會面臨牢獄之災。當然，美英及以色列在中東經營那麼多年，每年投入那麼多資源，其情報體系樹大根深，也不是說崩潰就崩潰的，這個體系的能量仍然不能小覷。