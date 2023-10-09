以色列　現在正三面作戰

在巴以這塊土地，有過喜劇，有過鬧劇，最終永恆的是悲劇。



一場大戰在即，看影片，以色列的大批坦克正在運往前線，加沙地帶，更是爆炸接連不斷。

戰鬥進行到第三天，以色列方面的統計，以方600多人死亡，2000多人受傷，還有100多人被挾持進入加沙。

加沙方面，以軍襲擊，已造成約400人死亡，2200多人受傷。

我覺得這個資料，還是相當保守的。因為這還沒統計，攻入以色列村鎮的哈馬斯方面的傷亡，資料肯定也不小，更要看到，以色列接下來的報復，更會是血雨腥風。

圖為10月7日，以色列空襲加沙地區，有建築冒出大量濃煙。(Reuters)

對以色列來說，現在正三面作戰。

第一面，正面，以色列最大的敵人，現在毫無疑問就是哈馬斯。

10月7日的襲擊，就是以色列的「珍珠港時刻」。

很簡單，對哈馬斯的進攻，以色列情報一無所知，以色列軍隊反應遲緩，哈馬斯戰士大規模攻入以色列城鎮，更是前所未有。

美國國務卿布林肯的說法是：這是「自1973年贖罪日戰爭以來對以色列發動的最嚴重的攻擊」。

以色列軍方發言人的說法是，這是以色列建國75年來遭受到的最具破壞性的襲擊。

哈馬斯展現了戰鬥力，以色列則正式向哈馬斯宣戰。用以色列總理內塔尼亞胡的說法是，凡是哈馬斯藏身的地方，都將炸成瓦礫。

但空襲不可能達到徹底清除哈馬斯的目的，考慮到哈馬斯手中還有大量的以色列人質，以軍更會投鼠忌器。

怎麼辦？

接下來就是以軍大規模地面入侵加沙，以軍坦克捲入加沙巷戰，那意味着衝突的重大升級。

以色列南部在哈馬斯槍手從加沙地帶大規模滲透，圖為10月7日以色列士兵在醫院的一架軍用直升機，(Reuters)

哈馬斯會坐以待斃嗎？

肯定也不會，會利用熟悉的加沙地形，對以軍發動反攻；哈馬斯的火箭彈，仍舊會傾瀉到以色列城市。

這意味着更慘烈的傷亡。

內塔尼亞胡也坦陳：以色列「正在開始一場漫長而艱難的戰爭」。

第二面，後面，以色列最大的隱憂，就是身邊的巴勒斯坦人。

以色列是一個猶太人國家，但以色列公民不僅僅只有猶太人。

擁有以色列國籍的巴勒斯坦人，約有200萬，佔到了以色列人口總數的約四分之一。

雖然是二等公民，但他們畢竟是以色列公民；但在民族感情上，他們更傾向於巴勒斯坦人，也痛恨以色列的蠻橫和佔領。

加沙地帶衝突後，大批以色列巴勒斯坦人走上街頭，聲援哈馬斯，並與以色列軍警發生激烈衝突。

這是以色列境內，還有約旦河西岸，300多萬巴勒斯坦人。

約旦河西岸，不歸哈馬斯，屬於巴勒斯坦法塔赫，但又在以色列掌控之下，這裡也活躍着吉哈德等多支激進武裝，以軍時常對西岸進行清繳掃蕩。

這裡的衝突更加激烈，已有多名巴勒斯坦人被打死。

星星之火可以燎原，一旦怒火被整個點燃，爆發力和衝擊力，不僅會震撼整個以色列，而且會給中東格局帶來重大影響。

第三面，北面，以色列最提防的敵人，來自國境之外。

按照內塔尼亞胡設下的三個目標：

1，清繳滲透到以色列城鎮的哈馬斯武裝，這一步已基本完成，絕大部分哈馬斯被殺被俘；

2，對哈馬斯展開強力報復，這一步正在進行中；

3，提防協力廠商錯誤捲入戰爭。

所以，我們看到，以色列大規模徵召預備役，一部分是前往加沙作戰，還有一部分北上，前往以黎邊境。

因為在那裡，還有一個以色列頭疼的老對手——真主黨。

真主黨熱烈歡呼哈馬斯的進攻，而且宣佈：「我們的槍和火箭彈與你們同在。」

作為策應，真主黨向以軍陣地發射了數十枚火箭彈，以軍隨即進行還擊。

中東局勢，都是一環套一環的。如果以色列作戰不利，或者讓敵人看到軟肋，可以肯定，真主黨和其他武裝將會毫無猶豫加入戰團，以色列將南北兩線作戰，戰爭規模將不斷擴大。

我們已經看到了端倪，除了真主黨的火箭彈外，兩名在埃及的以色列遊客，居然當場被埃及員警槍殺。以色列正緊急撤回在埃及的所有遊客。

還有伊朗，伊朗歡呼哈馬斯的戰果。伊朗領導人以前還曾揚言，要將以色列從地圖上抹去。而以色列，也是反伊朗情緒最強烈的中東國家。

對以色列來說，目前的結果是慘烈的，不僅僅有大批以色列人被殺被俘，而且被殺者中，還有兩名上校旅長，他們分別是「納哈爾旅」旅長喬納森·斯坦伯格上校和「多維部隊」指揮官羅伊·利維上校。

這樣高級別軍官被殺，在以色列的戰史上也是罕見的。

就像50年前的贖罪日戰爭一樣，這次突如其來的戰火，肯定會被不斷反思，成為以色列的恥辱記憶。

圖為10月8日美國華盛頓聲援巴勒斯坦的民眾。(Reuters)

完全個人看法，三點反思吧。

第一，以色列軍情部門必須反思。

哈馬斯這麼大規模的行動，肯定策劃了很多月，以色列情報部門居然一無所知。

比珍珠港還珍珠港。摩薩德神話徹底破滅。

以色列情報部門到底怎麼了？

還有，哈馬斯都攻過來了，以色列軍隊反應太遲鈍，不僅沒能保護平民，大批軍官和士兵稀裡糊塗就被殺，坦克被繳獲，很多軍人被俘虜。

這還是那支打遍中東無敵手的精兵嗎？

以色列軍情部門必須反思，確實也到了不得不反思的時候了。不排除很多高階官員，日後被追究責任，鋃鐺入獄。

第二，以色列也必須反思。

為了阻止攻擊，以色列就將哈馬斯關入加沙這個大監獄，周邊重兵圍困。

哪知道，老虎也有打盹的時候，哈馬斯更非等閒之輩。通過走私，組裝了大批的火箭彈；通過動力傘等工具，飛躍隔離牆，突入以色列城鎮……

以色列可能會消滅很杜哈馬斯成員，但不可能消滅所有哈馬斯，面對不屈服的巴勒斯坦人，不存在什麼銅牆鐵壁，以色列也不可能有真正的安全。

在巴以問題上，美國歷來偏袒以色列，拜登已經宣佈立即調派福特號航母去支持以色列。(Reuters)

第三，美國也必須反思。

我看到，哈馬斯發動攻擊後，立刻將矛頭對準了拜登，認為哈馬斯之所以敢攻擊以色列，是因為看到了美國太軟弱無能……

這是一個角度，但更重要的一個角度，我們都知道，在巴以問題上，美國歷來偏袒以色列，拜登已經宣佈，立即調派福特號航母去支持以色列。

偏袒讓以色列有恃無恐，但偏袒能帶來公正，能帶來和平嗎？

仇恨更加濃郁，報復更加猛烈。正如地火在地下運行，奔突，熔岩一旦噴出，將燒盡一切野草，以及喬木……

以色列可能不僅僅三面作戰，甚至可能四面五面作戰，乃至有一天，存亡會是有問題。

所以，還是中國的立場，更為持中。

中國外交部發言人就呼籲：有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。

發言人表示，反復上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。

這才是治本之策，國際社會，必須有緊迫感啊！

當然，當下最緊迫的，還是立即停火，要保護平民。以色列是這樣，哈馬斯也是這樣，不能殺紅了眼，不能沒有底線。

今天才知道，社交媒體上瘋傳的，一名以色列姑娘被哈馬斯裹挾帶走，原來這個姑娘還是中以混血，25歲，出生在北京，母親是中國人，她還是一名學生。

願她平安，願所有人平安，儘管我也知道，這是一個相當奢侈的夢想。

還要流多少血，我們才能看到曙光？

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，僅代表原作者觀點，不代表香港01立場。

