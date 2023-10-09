以巴衝突｜以色列傳攻加沙　地面戰是什麼？恐更血腥慘烈

以巴爆發自上世紀70年代以來最嚴重的軍事衝突，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在10月7日向以色列發動大規模襲擊，以色列決定向哈馬斯宣戰並還擊，進行大規模的空襲，並動員數以十萬的以軍，預料向加沙地帶發動地面進攻。



以色列在10月7日遭受了數十年來最嚴重的襲擊，哈馬斯從加沙發射了數千枚火箭並潛入以色列數個城鎮。襲擊造成數百計的以色列人死亡，並劫持了多個軍事和平民作為人質。

以色列國防軍在不久後開始進行報復反擊，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在8日正式對哈馬斯宣戰。儘管以色列的下一步行動尚未展開，但考慮到以往的衝突，以及內塔尼亞胡的強硬言辭，很可能意味着一場血腥戰鬥即將到來，雙方都將有重大死傷，但巴勒斯坦人將承受大部份的傷亡和破壞。

圖為10月9日，遭空襲的加沙地帶，建築物被破壞，瓦礫散落一地。（Reuters）

在過去48小時，雙方的死亡人數已經破千，火箭彈和空襲造成大量建築被破壞，受傷人數無法統計。內塔尼亞胡威脅，要把加沙「變成一個沙漠」。

以色列曾與巴勒斯坦、敘利亞、埃及等阿拉伯國家爆發過多次戰爭，最近一次是在2014年。儘管以色列的軍事政策是在加沙使用不成比例的武力作為威懾，但迄今為止未能實現持久的和平。。

以色列發動地面攻擊可能性有多大？

布魯金斯學會（Brookings Institution）中東政策中心主任薩克斯（Natan Sachs）表示，考慮到這次襲擊的性質以及以色列目前的公眾和政治情緒，地面入侵「非常有可能」。

相比起發動地面攻擊，內塔尼亞胡政府更喜歡使用空襲，因為這樣可以最大程度減少以色列的傷亡。2021年5月對加沙的一次重大空襲中，擊中了哈馬斯的領導層建築和目標，但也擊中了媒體辦公室、住宅樓和醫療設施等平民場所，超過250名巴勒斯坦人和13名以色列人喪生。

地面攻擊往往帶來可怕的後果，對巴勒斯坦一方造成嚴重破壞和傷亡。2014年，哈馬斯對以色列發動大規模火箭攻擊，以色列作出為期19天的地面攻擊回應。根據聯合國人道事務協調辦公室數據，戰鬥中有2,251名巴勒斯坦人（其中包括1,462名平民）和73名以色列人喪生。

2008年的「鉛鑄行動」（Cast Lead Operation）對加沙地帶造成了巨大破壞，僅在空襲的第一天就有230名巴勒斯坦人喪生。在經過一週的密集空襲後，以色列軍隊從北部和東部發動了為期兩週的入侵，共造成約1,400名巴勒斯坦人和9名以色列人喪生。

以色列的「修剪草坪」式打擊

據美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）2017年的一份研究報告，指以色列擁有摧毀哈馬斯的軍事能力，但這樣做可能會更危險，因這可能會讓當地出現一個更極端的組織，讓以色列陷入管理困難的境地。

圖為10月8日，哈馬斯發射大量火箭攻擊以色列邊境地區。（Reuters）

報告指一以色列的大戰略變成了「修剪草坪」，接受無法永久解決問題的事實，而是反復打擊哈馬斯的領導層，以保持暴力的可控性。一名以色列國防分析師告訴該報告的研究員：「以色列希望在不讓他們（哈馬斯）住院的情況下打斷他們的骨頭。」

隨着戰爭展開，接下來的情況無法預測。但據之前衝突情況和雙方的能力差距，未來幾週可能會非常血腥。聯合國機構已敦促雙方避免對平民造成傷害，儘管雙方的平民死亡報告正不斷上升。