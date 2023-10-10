美國大選｜小羅伯特甘迺迪宣布獨立身份參選　恐衝擊拜登選情

美國已故總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）之侄、民主黨籍前參議員羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，下文稱小羅伯特）10月9日宣布，將會退出民主黨的總統初選，以獨立人士身份參選2024年總統。有分析認為，小羅伯特以獨立身份參選，可能對總統拜登（Joe Biden）的選情造成影響。



69歲的小羅伯特為環保律師、反疫苗人士， 他試圖將自己塑造成團結者，為厭倦國家分裂、黨派鬥爭的選民代言。據指出，支持他的政治行動委員會American Values 2024已經籌得1,700萬美元經費，預計之後再將增加1,000萬美元。

根據路透社與益普索（Ipsos）上周公布的民意調查，小羅伯特可能會獲得約七分之一的選民的支持，並從拜登和前總統特朗普（Donald Trump）手上搶走部份選票。

不過，明尼蘇達州民主黨領袖馬丁（Ken Martin）批評，「除了他的名字之外，他還有什麼？他是對家族遺產的詛咒，這有點恥辱。」

另有民主黨人指出，獨立候選人在許多州份難於獲得提名，例如收集數以萬計的簽名。 但華盛頓特區民主黨主席威爾遜（Charles Wilson）態度謹慎，指兩黨候選人之爭非常接近，因此每張選票都很重要。