中國駐三藩市總領館遭車闖撞：疑犯中槍死亡　大樓部份營運暫停

中國駐三藩市總領事館大樓在當地時間10月9日下午1時被一輛汽車撞到，被撞位置是簽證處。三藩市警方稱，警員在總領館開槍擊中司機。他被捕並送院，其後不治。館方稱館內有財物受損，嚴厲譴責事件，並稱已對美方提出嚴正交涉。

館方在微博賬號宣布，自10日起大樓內部份運作暫停。總領館表示將通知民眾何時恢復服務。

ABC7的影片顯示，一輛本田轎車停在領事館簽證處所在的、古里大道（Geary Boulevard）入口處。 後來有人在門口蓋上白色防水布。

美國廣播公司旗下電視台ABC7稱汽車是撞到位於古里大道的總領館簽證處。在場電視台工作人員稱，看到一名男子被抬上擔架床，並被送上救護車帶走。ABC7稱從拍到畫面看到來看，他渾身是血，沒任何反應。

CBS引述目擊者稱現場發生多次槍擊。警方接報後，迅速在3時9分抵達現場。

消防局最初稱男子重傷送院，但發言人其後稱，他在當地時間下午6時30分死亡。

美國廣播公司旗下電視台ABC7稱，傷者身份未明。

警方暫未對外公開任何有關槍擊事件的資料。

三藩市警方以及來自國務院的官員稱，他們正就事件與總領館溝通。

下圖為Google街景中中國駐三藩市總領館門前的景象：

報道引述目擊者稱看到一名流血的男子被抬上救護車，並被帶離現場。此外目擊者還報告發生多次槍擊。CBS說，目前尚不清楚司機身份。

警方呼籲人們避免到總領館所在的拉古納街（Laguna Street）與古里大道（Geary Boulevard）交界一帶。該處正是中國駐三藩市總領館所在位罝。