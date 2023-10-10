汽車衝闖中國駐三藩市總領館　發言人：嚴厲譴責　嚴正交涉

一輛汽車當地時間10月9日下午1時撞進中國駐三藩市總領事館大樓。三藩市警方稱，警員在總領館開槍擊中司機。他被捕並送院。館方稱館內有財物受損，嚴厲譴責事件，保留追究責任的權利，並稱已對美方提出嚴正交涉。

中國駐三藩市總領館發言人就總領館館舍遭衝闖襲擊事件發表談話。發言人表示，當地時間2023年10月9日下午，有不明身份人員駕車暴力衝撞闖入總領館證件大廳，對工作人員及現場民眾生命安全構成嚴重威脅，對總領館設施與財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣。

發言人稱，目前犯罪嫌疑人已被警方控制。館方嚴厲譴責這宗暴力襲擊事件，保留追究事件相關責任的權利。

館方已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。

美國廣播公司旗下電視台ABC7稱汽車是撞到位於古里大道（Geary Boulevard）的總領館簽證處。在場電視台工作人員稱，看到一名男子被抬上擔架床，並被送上救護車帶走。ABC7稱從拍到畫面看到來看，他渾身是血，沒任何反應。

CBS引述目擊者稱現場發生多次槍擊。

美國廣播公司旗下電視台ABC7稱，傷者身份未明。

下圖為Google街景中中國駐三藩市總領館門前的景象：

報道引述目擊者稱看到一名流血的男子被抬上救護車，並被帶離現場。此外目擊者還報告發生多次槍擊。CBS說，目前尚不清楚司機身份。

警方呼籲人們避免到總領館所在的拉古納街（Laguna Street）與古里大道（Geary Boulevard）交界一帶。該處正是中國駐三藩市總領館所在位罝。