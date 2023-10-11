月初創下最高齡跳傘紀錄　美國芝加哥104歲女人瑞辭世

月初自1萬3,500呎的高空跳傘成功、創下世界最高齡跳傘紀錄的芝加哥104歲女人瑞霍夫納（Dorothy Hoffner），10月9日在睡夢中安詳離世，還未等得及健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證。



10月1日，霍夫納在芝加哥跳傘中心（Skydive Chicago），自1萬3,500呎高空的飛機上躍下，創下最高齡跳傘紀錄。當她抵達地面後，隨即抓回助行器，向為她歡呼的人群說：「年齡只是一個數字」。這不是她首次跳傘，但她首次接觸這項活動已在100歲。霍夫納的故事引起了轟動，成為多份媒體的頭條。

霍夫納一輩子都住在芝加哥，她的好友柯南特（Joe Conant）稱，霍夫納精力充沛、渴望與人交談，而且不知疲倦。

柯南特表示，他正在整理文件，以確保霍夫納死後仍會獲得健力士世界紀錄證，但他預計需要一些時間。目前最年長的跳傘紀錄，由2022年5月103歲的瑞典女子拉爾森（Linnea Ingegard Larsson）所創。

芝加哥跳傘中心（Skydive Chicago）和美國跳傘協會（United States Parachute Association）於10日發表聯合聲明，對霍夫納去世表示悲痛，並對於能助她締造世界紀錄而感到榮幸。 柯南特說，霍夫納的葬禮預計安排在11月初舉行。