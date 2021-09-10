大學Ocamp必玩遊戲「一生人一次」，有些事年輕時代不做，也許在往後的一輩子都不會做。早前，有網民在連登討論區集思「一人一件人生必做事情」，除了跳傘、跑完全馬、笨豬跳等經典人生必做項目外，當中不乏對學生時代的遺憾。



《加油吧威基基！》劇照

常說大學是變成大人前的最後一個蜜月期，大學畢業後就要開始接受社會無情的毒打，慢慢變成小時候自己曾討厭的大人。大學Ocamp經典必玩遊戲「一生人一次」，有些事年輕時代不做，也許在往後的一輩子都不會做了。不是因為膽怯，而是因為人成熟了顧慮的事有很多，能我行我素放肆的日子已經過去了。

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早前，有網民在連登討論區集思「一人一件人生必做事情」，除了跳傘、跑完全馬馬拉松、笨豬跳等經典 Bucket List 願望清單外，當中不乏一些學生時代的遺憾。總有人說，只有學生時代才有純純戀愛，過了就回不來。有網民指人生必做事情就是要找一個自己喜歡的人，單純的談一場戀愛。的確，離開學校出社會後，戀愛總是多了現實考量，不再是學生時代般純粹。趁年輕找一個自己心愛的人，奮不顧身的去愛吧，享受一段兩小無猜的單純愛情，畢竟廿多歲的青春一生只有一次！

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香港人最愛去旅行，努力返工搵錢，就是為了放年假可以去旅行。相比起讀書，打工仔一年只得14日大假，去數天旅行已是十分奢侈。趁仍然是學生可以享受超長假期的時候，就好好把握機會去一次超過1個月的長旅行吧。

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讀大學大個仔，總是有種「終於長大成人」的莫名興奮，很多人後悔大學時候太短視，沒有開拓自己的眼界。世界很大，大學時間比較多，畢業後很少有一大段時間能夠讓你出去看看，所以趁著年輕有本錢的時候，多出去走走，開開眼界。

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同場加映：港男公開揀女友7大條件否則寧願單身！網民：注定做孤獨單身狗

每人心中都有自己的一套擇偶準則，只差在會不會說出口。早前有男網民在香港討論區中發文，指「係香港搵女朋友一定要有呢啲條件，如果唔係寧願單身」，更列舉7個超具體要求，引來大批網民熱議，有網民留言指「個個point都中但事實上呢種女友唔存在」、亦有人指「要求人哋首先要要求自己，樓主照鏡先」、更有網民嘲笑「注定成世做孤獨終老嘅單身狗啦」！

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