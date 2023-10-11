習近平10月17至18日出席一帶一路高峰論壇

中國外交部發言人華春瑩宣布：第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月17日至18日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。中國國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。



國新辦10月10日舉行《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書新聞發布會時，外交部國際經濟司司長李克新稱，高峰論壇不僅是紀念「一帶一路」倡議提出十週年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建「一帶一路」合作的重要平台，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。高峰論壇期間的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，以及關於貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作的六場專題論壇，同時還將舉辦企業家大會。

李克新還說，「一帶一路」是國際經濟合作倡議，我們堅持開放包容、合作共贏，倡導共商共建共享，歡迎所有志同道合的夥伴參與。十年來，共建「一帶一路」成果豐碩，朋友圈愈來愈大，充分證明「一帶一路」不搞封閉狹隘的小圈子，超越了地緣博弈的舊思維，開創了國際合作的新範式，是真正惠及各國人民的「發展帶」「幸福路」。

已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。