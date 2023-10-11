以色列陷入「三條戰線」？遭敘利亞火箭彈襲擊　以巴開戰以來首次

以色列軍方10月10日稱，多枚火箭彈與迫擊炮彈從敘利亞發射進入以色列領土，落在以色列北部空曠地區。以軍也對敘利亞炮擊。不過以軍並無指控任何團體，敘利亞政府亦無評論事件。



《華爾街日報》10月11日引述一名敘利亞安全官員稱，這些迫擊炮彈是由伊朗支持的武裝分子從以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）附近發射的。

阿聯酋已警告敘利亞巴沙爾政權不要干預這場正在進行的衝突，也不要允許對以色列發動襲擊。

以色列在第三次中東戰爭後佔領大部份戈蘭高地，其後更宣稱納入該國領土。不過有關舉動一直未獲聯合國承認。（路透社）

除了巴勒斯坦極端組織與其他加入它的行列的武裝組織、來自敘利亞的卷火，以軍還面對來自黎巴嫩炮火的威脅。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）8日進行炮擊是稱，這是為了聲援巴勒斯坦人。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）10月10日發表聲明稱，當天17時30分左右，聯黎部隊監測到有火箭彈從黎南部提爾（Tyr）市南邊的平原地區射向以色列北部。黎巴嫩國家通訊社的報道稱，有幾枚火箭彈從提爾市南邊的蓋萊勒（Qlaileh）射向以色列北部的什洛米（Shlomi）。

以軍稱有4枚來自黎巴嫩的火箭彈被攔截，其餘10枚落在空曠區域。

另據黎巴嫩國家通訊社的報道，以軍隨後炮擊黎南，同時轟炸位於黎以臨時邊界東段的薩巴阿農場（Shebaa Farms）和臨近的卡法爾舒巴山，以軍還向臨時邊界（藍線）的另外2個地點發射磷彈。

以色列和黎巴嫩尚無建立外交關係，兩國敵對狀態迄今未解除。