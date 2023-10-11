成蕾被拘3年後返澳洲　中國：判囚2年11個月　服刑期滿後驅逐出境

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）10月11日公布，在中國被拘留3年多的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）獲釋返國。中國國家安全部隨後表示，成蕾因向境外非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑2年11個月，在服刑期滿後被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。



中國國家安全部在微信公眾號指，10月11日，澳洲籍人員成蕾服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

文章稱，1975年6月出生的成蕾為澳洲籍，原屬境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。

文章又指北京市國家安全局經立案偵查，並於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施，成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，北京市第二中級人民法院開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑二年十一個月，附加驅逐出境，成蕾未提起上訴。

中國國家安全部指中國司法機關嚴格依法審理案件，充份保障成蕾依法享有的各項權利。

中方：尊重並落實澳方領事權

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應傳媒提問稱，中國司法機關依法審理相關案件並作出判決，充份保障當事人依法享有的各項權利，尊重並落實澳方領事探視、獲得通報等領事權。

現年約48歲的成蕾2020年8月被拘留，當時她是中國環球電視網CGTN的記者。之後她被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，案件2022年3月在北京法院閉門審理 。

成蕾之前在8月一封公開信中稱，她3年沒見過一棵樹，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但她一年只有10個小時能站在窗前。她又表示掛念在澳洲的子女。