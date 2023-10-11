澳洲華裔記者成蕾獲釋　在中國被拘3年　澳總理：她返抵澳洲

因涉嫌違反中國國安法，在中國被拘留3年多的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）獲釋，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）10月11日表示，成蕾已返抵澳洲。



阿爾巴尼斯表示，成蕾是在中國司法程序完成後獲釋，他稱澳洲政府將繼續向成蕾及其家人提供領事支援。

現年約48歲的成蕾2020年8月被拘留，當時她是中國環球電視網CGTN的記者。之後她被中國以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式拘捕，案件2022年3月在北京法院閉門審理 ，至今法院未有公開判決。

成蕾之前在8月一封公開信中稱，她3年沒見過一棵樹，雖然陽光能透過窗戶照進牢房，但她一年只有10個小時能站在窗前。她又表示，掛念在澳洲的子女。

圖為2023年7月12日澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）出席在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會。（Reuters）

這封信由每月探望的澳洲領事館職員筆錄。10歲起移民澳洲的成蕾當時稱，她想念澳洲的海鹽、黑色幽默、昆士蘭的熱帶地區，和西澳無窮無盡的藍天及細沙，她會在獄中「悄悄地念誦我（在澳洲）到過、開車路過的地名」。

「最重要的是，我想念我的孩子們。」在信最後部份，成蕾指想念子女，「他們分別 11 歲和14歲，與祖母一起住在澳洲。」

公眾續就成蕾事件向澳洲政府施壓，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）曾稱，中國近期對澳洲大麥解除制裁的決定正面，但他希望「消除其他障礙，包括解決對包括成雷在內的澳洲人的拘留。」