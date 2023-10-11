澤連斯基出席北約國防部長會議　呼籲提供更多軍援應對冬季戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelesnky）10月11日向北約要求更多武器和防空設施，以應對即將到來的冬季，防範俄羅斯對發電站和其他基礎設施的攻擊。



澤連斯基在11日訪問比利時布魯塞爾，出席北約國防部長會議，這是他自俄烏戰爭爆發以來，首次親身訪問布魯塞爾。他在發言時把俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與巴勒斯坦的武裝組織哈馬斯比較，表明西方的軍事援助對防禦莫斯科的攻擊至關重要。”

澤連斯基在北約防長會議上表示，烏克蘭必須在「對抗恐怖主義」的冬季戰爭中取勝。

「我們需要領導人們的支持，這就是我今天來這裏的原因。（烏克蘭）擁有遠程導彈或其他遠程武器是很重要的，但問題是如何獲得。」澤連斯基重申，為了保護烏克蘭能源網絡、糧食出口走廊等重要據點，這些武器是「必要」的。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，烏克蘭需要透過增加更先進和的防空能力來來達成目標，北約可以起到很大的作用，又警告俄羅斯將再次利用冬季作為戰爭的武器，攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）重申西方支持烏克蘭的承諾，並宣布一項價值2億美元的新防禦援助計劃。

澤連斯基將在11日晚些時候會見比利時首相德克羅（Alexander De Croo），重點討論如何利用被凍結的俄羅斯資產幫助烏克蘭開展重建工作。