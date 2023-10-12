哈馬斯以弱勝強關鍵曝光　以色列官員：太天真累事

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列，造成以色列超過1200人死亡、數千人受傷。



衝突爆發後，有4名以色列高官接受訪問時坦承，以色列情報部門與後勤部門犯下了4項嚴重錯誤，才導致哈馬斯武裝份子的入侵行動「鋪平道路」。

由於事件十分敏感，4名受訪官員均不願意具名。

【懶人包】軍力強大卻毫無反擊能力 一個圖輯看清以色列官員承認犯下的4大嚴重錯誤（點圖放大閱讀）：

+ 21

根據美國《紐約時報》報導，以色列7日遭到最近50年以來最嚴重的防禦失誤，實力強大的軍隊在戰爭爆發的前幾小時毫無反擊能力，導致國境南部的城鎮村莊完全無法抵禦哈馬斯的攻擊，以色列目前至少有1200人死於這次襲擊、150人遭到綁架。

衝突爆發後，有4名以色列官員接受訪問，根據他們事後反省評估，哈馬斯最初可以如入無人之境一般瘋狂滲透破壞，主要是以色列情報部門與後勤部門犯下了4項嚴重錯誤，「我們花了數十億美元收集有關哈馬斯的情報，然後在一秒鐘之內，一切（局勢）就像骨牌一樣快速崩塌」。

【延伸閱讀】赴以色列音樂節遭哈馬斯包圍掃射 英國女飆車載4人撞破路障逃生（點圖放大瀏覽）：

+ 18

一、情報部門未能監控哈馬斯使用的關鍵通訊管道

以色列官員表示，以色列情報人員在監聽哈馬斯成員時，聽到哈馬斯成員在對話中希望避免與以色列衝突。以色列情報部門目前正在調查，這些電話內容究竟是真的，還是故意編造的。

官員透露，哈馬斯高層清楚哪一些通訊管道被以色列監控，因此他們故意透露「哈馬斯沒有做任何戰爭準備」的消息。

二、以軍過度依賴邊境監視設備，這些設備很容易被攻擊關閉，使敵人能夠襲擊軍事基地並殺死睡夢中的士兵

以色列官員表示，邊境指揮官太過相信，他們部署遠程監視、地面遙控武器等設備，讓哈馬斯難以進行大舉入侵，因此減少了邊境駐紮士兵的人數，然而遠端控制系統有一個漏洞，就是它也可能遭遠端破壞。

【延伸閱讀】影片曝女刺青師最後一舞 被指效力以軍遭擄殺 遺屬：她拒服兵役（點圖放大瀏覽）：

+ 12

以色列官員說，哈馬斯利用這一個弱點，攻擊前先派了無人機摧毀監視塔與訊號塔，失去訊號塔後讓監視系統完全失效，導致邊境駐守的士兵在哈馬斯入侵時，根本沒有收到任何警報，甚至讓哈馬斯武裝份子在未受到任何攔截下直接入侵4個軍事基地，殺死在睡夢中的士兵。

三、以色列指揮官都集中邊境一處基地，然而該基地在最初就遭敵人佔領，導致其他軍隊無法互相聯繫或組織反擊

以色列官員表示，駐守在加沙的軍隊軍官大多聚集在邊境一處基地，然而該基地在戰爭之初就被哈馬斯鎖定攻破，導致大多數有指揮權的軍官被殺、受傷或淪為人質。

如此嚴峻的情況下，再加上無人機攻擊造成的通訊問題，進一步阻礙了以軍後續的反應速度，導致邊境守軍難以了解到襲擊的全部情況，後方趕到前線協助防禦的指揮官第一時間也難以組織反擊。

點圖了解更多以巴衝突最新消息及瀏覽相關照片：

+ 28

四、輕易相信哈馬斯沒有戰鬥意願

以色列官員感嘆，以色列國防安全負責人誤判了哈馬斯的威脅等級，原因是哈馬斯過去1年間均未參與與以色列的衝突，9月在卡塔爾的斡旋下還同意結束一場在加沙邊境的動亂，讓人覺得哈馬斯似乎不願意衝突升級。

以色列國家安全顧問查奇（Tzachi Hanegbi）在戰爭前1周接受媒體訪問時，還說哈馬斯表現的非常克制，顯然知道進一步挑釁的後果。以色列情報人員前1周在匯報迫近威脅時，重點均在關注黎巴嫩方向的衝突，哈馬斯幾乎被完全忽略。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】