以色列動員36萬後備役　恐爆慘烈巷戰？號稱的精銳之師規模有多大

以色列軍方稱要對巴勒斯坦極端組織哈馬斯實施「強有力的報復」，批准再徵召6萬名後備役軍人，使後備役軍人人數達到創紀錄的36萬人。



以軍稱已重新完全控制加沙邊境。此外，以軍建議巴勒斯坦人趁還可以的時候，盡快離開加沙前往埃及。外界認為，由此看來，外界難以排除發生大型地面進攻或慘烈巷戰的風險。

以軍10月9日稱已在幾天內召集30萬名後備役人員。特拉維夫已批准再徵召另外6萬名後備疫軍人，此舉將過去3天被徵召的總人數增至36萬人。

但是目前以色列軍隊的規模到底有多大？俄羅斯衛星通訊社就此進行研究。

值得注意的是，在以色列，國防相關資訊並不是官方公布的，所以任何相關的數據都只能通過國外來源或以色列研究人員獲得。

圖為2023年10月9日，在以色列南部、靠近加沙的斯代羅特（Sderot）防空警報響徹全城之際，以軍在圍欄旁戒備。（Reuters）

以軍的編制

以色列軍隊更廣為人知的名字是以色列國防軍（IDF），成立於1948年5月31日，就在該國宣布獨立兩周後。

以色列國防軍指導原則的主要要素是假設以色列不能輸掉任何一場戰爭。這一目標只有通過迅速動員壓倒性力量對付敵人的防禦戰略才能實現。

以軍的結構

以色列國防軍包括三個軍種：以色列地面部隊、以色列空軍和以色列海軍。

以色列國防軍由總參謀長領導，目前擔任這一職務的是哈萊維（Herzi Halevi），他臣屬於以色列國防部長。現任國防部長是加蘭特（Yoav Gallant）。

陸軍參謀長、空軍參謀長和海軍參謀長都要向總參謀長彙報，地區指揮官和包括情報部隊在內的各個國防部門的負責人也要向總參謀長匯報。

10月9日，以軍宣布已全面控制加沙周邊的以色列地區。（Reuters）

軍隊規模

根據公開資料，以色列國防軍的總規模約為17.65萬名現役士兵。

以色列地面部隊包括步兵、裝甲部隊和炮兵部隊，大約有12.6萬名現役人員和約40萬名後備役人員。斯特里克少將（Major General Yoel Strick）目前是地面部隊的指揮官。

這些部隊參加以色列開展的所有主要軍事行動，其中包括1948年的阿以戰爭、1956年的蘇彝士危機和1967年的六日戰爭，目前也參與目前的哈馬斯-以色列武裝衝突。

地面部隊使用幾種國內開發的技術裝備，如「梅卡瓦」主戰坦克（Merkava main battle tank）、「阿克扎里特」裝甲運兵車（Achzarit armored personnel carrier）和「鐵穹」導彈防禦系統（Iron Dome missile defense system）。

10月8日，以色列亞實基倫（Ashkelon），以色列的鐵穹（Iron Dome）防禦系統攔截來自加沙的火箭彈。（Amir Cohen／路透社）

以色列空軍（IAF）的規模約為3.4萬名現役人員，外加5.5萬名後備役人員。據報道，總共有684架飛機在服役。與地面部隊一樣，以色列空軍參加許多軍事行動，比如2006年的黎巴嫩戰爭。以色列空軍現任指揮官是阿魯夫·托默·巴（Aluf Tomer Bar）。

自1967年六日戰爭以來，以色列國防軍的大多數戰機都是從美國接收的，包括A-4天鷹（A-4 Skyhawk），F-4幽靈II（the F-4 Phantom II）, F-15鷹（the F-15 Eagle），F-16戰隼（the F-16 Fighting Falcon）和第五代F-35閃電II（the fifth-generation F-35 Lightning II）。

以色列海軍由大約9500名現役人員和1萬名後備役人員組成，由薩拉馬（Aluf David Sa'ar Salama）指揮。

部隊有7艘輕型護衛艦、8艘導彈艇、5艘潛艇（海豚級）、45艘巡邏艇和2艘支援艦。以色列海軍參與的主要軍事行動包括1973年的阿以戰爭、1973年的拜勒提姆戰役（Battle of Baltim）和2006年的黎巴嫩戰爭。

10月7日，加沙地帶，大廈遭以軍轟炸，出現火光和濃煙。（Ashraf Amra／路透社）

服役資格

以色列的要求草案適用於年滿18歲的任何公民或永久居民。

男性服役期為30個月，女性為24個月，之後是長達數十年的義務後備役期（直到女性年滿50歲，男性年滿55歲時結束）。

各種消息來源稱以色列的動員基礎約有311萬人，其中255萬人適合服兵役。

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