巴勒斯坦總統首度表態：反對殺害虐待平民

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）星期四（10月12日）與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）在安曼（Amman）會晤。巴勒斯坦總統辦公室在會後發表聲明，呼籲「立即結束對巴勒斯坦人民的全面侵略」。



路透社報道，巴勒斯坦總統辦公室的聲明是阿巴斯在以巴爆發新一輪衝突後，發表的首次公開講話。阿巴斯反對「雙方殺害或虐待平民的做法」。

根據聲明，阿巴斯與阿卜杜拉二世在星期四的會晤中，討論了「如何制止以色列對巴勒斯坦人民的侵略，並向哈馬斯控制的加沙地帶提供援助和救濟」。

阿巴斯指出，以色列國防軍和巴勒斯坦武裝分子以平民為目標的行為「違反了道德、宗教和國際法」。他敦促巴勒斯坦人「放棄暴力」，並「堅持以國際合法性、民眾和平抵抗和政治行動作為實現我們國家目標的途徑」。

阿巴斯還在聲明中就「加沙地帶唯一發電廠因燃料耗盡而停止發電的危險」做出警告，同時呼籲採取行動確保當地電力和水的供應，以及「開放緊急人道主義走廊」。

此外，阿巴斯呼籲「釋放平民、囚犯和被拘留者」。路透社報道稱，加沙地帶據信關押着數十名以色列平民和安全人員，還有被以色列俘虜的巴勒斯坦武裝分子。

本文獲《聯合早報》授權轉載

