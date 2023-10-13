以巴衝突︱以色列展示照片斥殘殺嬰兒　哈馬斯否認殺兒童

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室10月12日在社交媒體X/Twitter上發布他們已向布林肯展示的其中一些嬰兒遺體照片，以此斥哈馬斯殘殺嬰兒。哈馬斯11日則否認殺害兒童以及否認襲擊針對平民。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月12日稱，以色列政府向他展示巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）暴行的照片和影片，照片顯示有嬰兒滿身彈孔、有士兵被斬首，以及有年輕人在汽車上或在藏匿之處被活活燒死。

內塔尼亞胡辦公室12日在X（前稱Twitter）上發布一些被殺害和燒死的嬰兒的遺體照片。以方在帖文中寫道：「哈馬斯無人性。哈馬斯是極端組織ISIS。」從照片中可見，有嬰兒遺體滿身彈孔和鮮血，也有嬰兒遺體被燒到幾乎變成黑炭，難以辨認。

▼以色列展示照片斥哈馬斯殘殺嬰兒

布林肯在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上形容，相關畫面展示難以想像的醜惡行為，令人難以理解。他說哈馬斯不尊重法治或「任何人性尊嚴的基本標準」，而是「以最不人道的方式」針對平民。

哈馬斯11日發聲明否認殺害兒童、斬首兒童以及針對平民。

哈馬斯高級成員和發言人伊扎特（Izzat al-Risheq）表示，國際媒體散布關於巴勒斯坦人民以及抵抗運動的謊言，聲稱哈馬斯成員斬首兒童並襲擊婦女，但沒證據支持此類說法和謊言。